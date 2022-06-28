Первый Форум омбудсманов стран Центральной Азии, призванный стать площадкой для сотрудничества стран региона в области обеспечения прав и свобод человека, состоялся во вторник в Ташкенте. По его итогам была принята Ташкентская декларация по правам человека.

Как сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Узбекистана, мероприятие было организовано в сотрудничестве с представительством ООН, Миссией USAID, Координатором проектов ОБСЕ и Международной тюремной реформой (PRI). Форум планируется проводить ежегодно в одной из стран региона.

Участники форума обсудили взаимодействие омбудсманов стран Центральной Азии, консолидацию усилий и возможностей в сфере защиты прав человека, в том числе женщин, детей и лиц с инвалидностью, использования цифровых технологий, обеспечения прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Офиса омбудсмана Узбекистана.

Ташкентская декларация подтверждает приверженность Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана защите прав человека, в том числе повышению правовой осведомленности граждан региона о правах человека и принятию мер по предотвращению пыток, сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

В рамках форума были также подписаны двусторонние меморандумы между омбудсманами стран региона.

В 2021 году офис омбудсмана Узбекистана получил более 18,7 тысячи обращений, из них около 60 были отправлены из других стран. В первом полугодии 2022 года количество обращений, отправленных из-за рубежа, составило 32. Большинство этих обращений поступает из стран Центральной Азии. В связи с этим одним из направлений деятельности омбудсманов стран региона является совместное рассмотрение обращений граждан.