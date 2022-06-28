27 июня в социальных сетях распространилось видео горящего пшеничного поля в Чиназском районе Ташкентской области, с поднимающимися чёрными клубами дыма на фоне закатного неба. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что в отношении совершившего поджог назначен штраф.

Сотрудники экологической инспекции выявили, что поле вдоль автодороги М-39 принадлежит фермерскому хозяйству «А. Асрланбаев» и взято в аренду З. Абдуллаевым. После того, как пшеница была скошена, с целью повторного посева он поджёг стерню.

К З. Абдуллаеву применён административный штраф по части 3 статьи 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха) Кодекса об административной ответственности Узбекистана и посчитан ущерб окружающей среде. О размере ущерба не сообщается.

Ранее Госкомэкологии призывал сельхозработников и руководителей предприятий не сжигать стерню.

Сжигание растительных остатков ведёт к резкому ухудшению плодородия почв, так как пламя выжигает микроэлементы, содержащиеся в плодородном слое. Сжигание стерни также сопровождается выбросами в атмосферу загрязняющих веществ — оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, оксида серы и других вредных для здоровья человека загрязнителей.

Поджог стерни на полях может вызывать неконтролируемые пожары, при которых могут пострадать люди, имущество или произойти потери ещё не собранного урожая.