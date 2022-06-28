Со дня своего основания АКБ Asia Alliance Bank всегда отличался стремлением к ведущим позициям в сфере инновационных решений для банковского сектора. С особым интересом и уважением банк всегда поддерживал предложения от SWIFT как от новатора и надежного поставщика безопасных банковских услуг, отвечающих стандартам безопасности и требованиям времени.

В 2016 году банк одним из первых в Узбекистане подключил услугу Sanction Screening — систему, позволяющую проверять в режиме реального времени как входящие, так и исходящие транзакции на предмет соответствия и совпадения с последними санкционными списками.

Asia Alliance Bank ответственно подходит к вопросам внутреннего контроля и мониторинга транзакций для поддержания репутации и защиты интересов клиента и его средств. В 2021 году банком была установлена услуга Transaction Screening, которая проверяет входящие и исходящие сообщения и мгновенно отправляет уведомление при обнаружении каких-либо подозрительных элементов. Настроить сервис можно под собственные критерии и параметры скрининга. Отличным бонусом является то, что Transaction Screening подготавливает почву для плавного перехода потоков сообщений на систему ISO 20022 — новый международный стандарт обмена финансовыми сообщениями, который станет доступным с ноября 2022 года.

В 2019 году Asia Alliance Bank также одним из первых в Узбекистане подключил услугу SWIFT gpi — инновационное решение SWIFT в сфере транзакционного бизнеса, помогающее отслеживать платежи, их статус по всей цепочке от отправителя до получателя, а также просматривать удержанные комиссии банками-корреспондентами, тем самым увеличивая прозрачность и оперативность платежных процессов для клиентов.





В ходе ежегодной конференции SIBOS 2020 была проведена панельная сессия — обсуждение нового продукта между представителями таких значимых организаций, как SWIFT, NASDAQ, и одним из первых представителей от СНГ — АКБ Asia Alliance Bank. Во время конференции-обсуждения был предоставлен фидбек об использовании тестовой версии новой экосистемы от SWIFT, а именно — облачном решении обработки данных Alliance Cloud.





Данное программное обеспечение, разработанное для удовлетворения потребностей международной финансовой экосистемы, представляет собой новый унифицированный облачный канал для подключения к сети SWIFT, насчитывающей более 11 тысяч партнеров. Полностью масштабируемый, доступный 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, снабженный средствами безопасности стандарта SWIFT и встроенной гибкостью Alliance Cloud снижает общую операционную нагрузку с банковской системы. Alliance Cloud обеспечивает беспрепятственную интеграцию с бэк-офисными приложениями, а интуитивно понятный интерфейс — плавное и удобное использование. Представителем АКБ Asia Alliance Bank был получен конструктивный отзыв об интеграции Alliance Cloud в операционную систему банка. Облако Alliance Cloud, полностью управляемое и размещаемое компанией SWIFT, сводит к минимуму использование внутренней инфраструктуры, гарантируя выгодное сохранение операционных ресурсов.

АКБ Asia Alliance Bank не планирует останавливаться на достигнутом и стремится развивать банковский бизнес с помощью безопасного облачного решения, предлагаемого командой SWIFT. Сотрудники банка будут продолжат участвовать в предложенных тестовых кампаниях и мероприятиях для поддержания уровня банковского развития в соответствии с инновационными решениями.

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