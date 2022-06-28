Более 20 тысяч сельских жителей районов Каракалпакстана получили доступ к питьевой воде, электричеству, усовершенствованным услугам в сфере здравоохранения и образования в рамках финансируемой правительством Японии совместной программы ПРООН-ЮНФПА «Укрепление жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья». Результаты двух лет работы программы были представлены в Ташкенте 27 июня, сообщили в пресс-службе ПРООН в Узбекистане.

Улучшенная инфраструктура в трёх районах

В семи махаллях Чимбайского, Бозатауского и Караузакского районов с населением 2500 человек были установлены электро-трансформаторы, местные жители бесперебойно обеспечены электроэнергией.

В этих же трёх районах проведено почти 39,2 км водопроводных коммуникаций, полностью реконструированы водоопреснительные станции, установлена автоматизированная система очистки воды.

Капитально отремонтировано здание начальной школы №7 в махалле Ёркиндарья Бозатауского района, где учатся более 300 учащихся.

Отремонтировано здание сельского врачебного пункта в махалле Аспантай Бозатауского района, где доступ к медицинским услугам улучшен для 1975 человек.

Совместная программа принесла ощутимые результаты как в интересах местного населения, так и в области решения различных проблем, связанных с обеспечением человеческой безопасности жителей Приаралья, сказала постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

Ранее выявление рака шейки матки

Более 500 медицинских работников прошли обучение тестированию на вирус папилломы человека (ВПЧ) для раннего выявления рака шейки матки и лечения.

Восемь лабораторий оснащены комплектами оборудования по диагностике ВПЧ — в Чимбайском, Канликульском, Кунградском и Нукусском районах.

Свыше 49,1 тысячи женщин прошли тестирование и 1009 (30%) женщин из более чем 3000 ВПЧ-положительных женщин направлены в онкологические клиники для последующей диагностики и лечение. 10% были пролечены в поликлиниках по месту жительства, ещё 4% получили лечение и наблюдаются у онко-гинеколога.

Помощь женщинам

Разработаны стандартные операционные процедуры (СОП) для обеспечения оперативной и качественной помощи женщинам и девушкам, ставшим жертвами притеснения и насилия.

СОПы сопровождаются краткими практическими инструкциями для поставщиков услуг, включая инспекторов профилактики (участковых), врачей общей практики и патронажных медсестёр, социальных работников, специалистов махалли, психологов шелтеров и центров адаптации и реабилитации жертв гендерного насилия.

Около 300 представителей ключевых поставщиков услуг получили практические навыки по использованию СОП при реагировании на гендерное насилие, а также по концепции механизма межсекторального реагирования на насилие.

Разработана система индикаторов по гендерному насилию и рекомендации для статистической базы данных, которую необходимо использовать для межведомственного реагирования на гендерное насилие при работе правоохранительных органов, системы здравоохранения и служб психосоциального сектора.

В рамках своей деятельности в Каракалпакстане ПРООН с 2005 года в партнёрстве с Министерством здравоохранения Каракалпакстана обучила свыше 2080 волонтёров махаллей по вопросам здоровья.

Поддержка инклюзивных предпринимательских инициатив

Совместная программа провела ситуационный анализ экономического потенциала целевых махаллей в Караузякском, Чимбайском, Бозатауском и Кегелийском районах.

Исходя из результатов исследования, 60 владельцев и работников сельских предприятий обучены инновационным методам управления бизнеса.

33 бизнес-проекта получили техническую поддержку в реализации, созданы 128 рабочих мест. 30 представителей малых и средних предприятий обучены японскому методу развития бизнеса кайдзен.

70 женщин и представителей молодёжи изучили процесс изготовления войлока и войлочных изделий, продукции из камыша, соломы, повысили свои знания в сфере ведения бизнеса. Более углубленные навыки предпринимательства получили 45 представителей Бозатауского, Кунградского и Чимбайского районов.

Инфографика: Совместная программа ПРООН-ЮНФПА.