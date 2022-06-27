Не так давно в Ташкенте прошел ПЛАС-форум, организованный при поддержке Центрального банка Узбекистана и компании Visa в качестве титуального спонсора. Мероприятие было посвящено теме «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие».

О том, какие темы обсуждали эксперты и перспективах развития технологий в Узбекистане — в данном материале.

Важность развития безналичной экономики страны

В фокусе экспертов было обсуждение трансформации банковской системы и торгового ритейла, ускорение развития безналичной экономики. По словам Кристины Дорош, вице-президента и регионального менеджера Visa в Центральной Азии и Азербайджане, в Узбекистане безналичная экономика развивается гигатскими темпами. В стране наблюдается стабильный рост использования безналичных платежных инструментов и решений среди пользователей.

«Центральная Азия — один из приоритетных регионов, на котором Visa фокусируется сегодня. Те возможности, инновации и технологии, которые мы внедряем и развиваем по всему миру, мы также развиваем и внедряем на местном рынке. Одна из наших главных задач в Узбекистане — содействие в развитии безналичной экономики страны. Все платежные решения, которые мы приносим, должны отвечать потребностям людей и бизнеса. Да, термин „финтех“ появился относительно недавно, но само понятие существует уже около 60 лет. По сути компания Visa была первым финтехом, который создал первую глобальную электронную платежную систему», — поделилась вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

В рамках форума также выступил заместитель председателя правления Центрального банка Илхомжон Абдугафаров, который рассказал о развитии платежной инфраструктуры Узбекистана. Он отметил позитивные изменения в поведении узбекистанцев в отношении безналичных платежей.





«За последние годы в результате проведенных работ в платежной инфраструктуре Узбекистана заметно возросло доверие населения к банковским картам и иным инструментам безналичного расчета как к безопасному и удобному средству платежа», — отметил заместитель председателя правления Центрального банка Илхомжон Абдугафаров.

Максимальное развитие безналичной экономики — одна из основных задач современного государства, так как безналичные платежи делают финансовые операции прозрачными и помогают бороться с теневой экономикой.

По данным Visa в 4 квартале 2021 года рост электронной коммерции в Узбекистане по объемам безналичных платежей составил 91,1% и на треть (34%) увеличилось количество транзакций по сравнению с тем же кварталом 2020 года. В Узбекистане наблюдается повсеместный рост использования цифровых решений — 8 из 10 безналичных транзакций в физическом терминале (F2F) — бесконтактные.

Цифровая трансофрмация банкинга и ритейла

Среди прочего эксперты обсудили наиболее актуальные вопросов развития и цифровой трансформации банкинга и ритейла, а также их взаимовыгодного диалога, направленного на ускорение развития безналичной экономики Узбекистана.



Кристина Дорош, Visa

«Наша сеть сетей помогает объединять людей, торговые точки, партнеров, и осуществлять миллионы невидимых пользователю операций для бесшовного цифрового опыта платежей. Сегодня сетью Visa охвачено порядка 3,8 миллиардов карт по всему миру. Население Земли составляет почти 8 миллиардов человек, а это значит, что почти половина жителей планеты является держателями карт Visa», — отметила Кристина Дорош.

В панельной сессии «Инновационные решения для цифровизации банковского ритейла» выступил Александр Стельмах, директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Спикер рассказал о цифровом опыте пользователей и новых возможностях, токенезации, которая позволяет повысить безопасность платежей для держателей карт, и решениях Visа, позволяющих пользователям лучше контролировать и управлять собственными финансами.



Александр Стельмах, Visa (онлайн-спикер, на экране)

Еще одним спикером стал Акшай Чопра, вице-президент, глава направления инноваций и дизайна Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки. Он выступил в онлайн формате в сессии «Разновекторность трансформации банкинга. Open API. Крипта. Блокчейн», осветив тему цифровых и криптовалют и бесшовности платежей. В своем выступлении Акшай рассказал в каких странах и насколько сегодня развиты институты цифровых валют центральных банков (CBDC), подкрепив данные глобальными данными и статистикой компании Visa.



Акшай Чопра, Visa (онлайн-спикер, на экране)

В мероприятии приняли участие более 120 спикеров и ключевых экспертов в сфере банкинга, финтеха, а также ведущие мировые представители банковской и платежной индустрии из 51 страны, в числе которых Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ и другие страны.

Форум объединил более 1500 делегатов.



Форум объединил более 1500 делегатов



Visa обеспечивает электронные платежи в более 200 странах и территориях среди глобального круга потребителей, продавцов, финансовых учреждений, предприятий, стратегических партнеров и государственных предприятий с помощью инновационных технологий.

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