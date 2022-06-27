Технологии развиваются с большой скоростью, а вместе с ними и киберпреступность. Недостаточная практика информационной безопасности в компании может привести к финансовым потерям и репутационному ущербу. Киберугрозы — это проблема не только для крупных корпораций. Малый и средний бизнес тоже могут стать мишенью.

Важно защищать свой бизнес от кибератак, но некоторые руководители компаний не видят в этом необходимости и не знают, какие риски сопутствуют отсутствию кибербезопасности в компании.

Что может произойти в результате атаки

Кибератака может существенно повлиять на бизнес. Это разрушительный результат атаки, но у бизнеса могут быть и другие последствия, например:

финансовые потери от кражи платежной и банковской информации;

финансовые потери от остановки работы информационных систем компании, шифрования данных, удаления или порчи информации;

большие затраты на восстановление инфраструктуры, информационных систем и данных;

репутационный ущерб после уведомления клиентов и партнеров о том, что их данные были скомпрометированы.

Один из частых примеров кибератаки — хакер, попадающий внутрь сети компании посредством обнаруженных уязвимостей в защите, проводит операции по шифрованию всех данных, включая системные файлы, необходимые для работы информационных систем. Также похищает все персональные и конфиденциальные данные клиентов и пользователей.

После чего, как правило, происходит шантаж с требованием выкупа и получения ключа для расшифровки закодированных данных, а также неразглашения слитой информации и непоявления ее в свободном доступе в сети интернет.

Работа компании в таком случае будет парализована. В таких ситуациях даже перевод денег злоумышленникам часто не решает проблему, поэтому лучше позаботиться о защите заранее.

Грамотно построенная система кибербезопасности — это спокойная работа компании, ее дальнейшее безопасное развитие и конкурентоспособность на рынке.

Как защитить свой бизнес от киберугроз в Узбекистане

Для многих организаций и компаний кибербезопасность — это что-то незнакомое и загадочное. Поэтому вам может быть полезна профильная компания по обеспечению кибербезопасности, такая как ООО Onesec.





Компания Onesec предоставляет весь комплекс услуг по обеспечению безопасности информационных систем, серверов, сайтов, локальных и корпоративных сетей в Узбекистане. Компания имеет более 15 лет практического опыта, многочисленное количество успешных проектов и довольных клиентов как в государственном, так и частном секторе.

Onesec является резидентом Cyberpark — IT-парка инноваций в кибернетике. Это значит, что специалисты обладают необходимыми компетенциями для оказания услуг в сфере обеспечения кибербезопасности и ведения проектов с использованием современных информационных технологий.





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