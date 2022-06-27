Скорость движения поездов на всех наземных станциях Ташкентского метрополитена будет снижена с 12:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-службы метро.

Решение объясняется «резким потеплением температуры воздуха, в целях обеспечения безопасности движения поездов».

Отмечается, что промежуточные интервалы движении электропоездов также увеличатся.

В «Узтемирйулйуловчи» ранее также сообщили об ограничении скорости движения междугородних поездов из-за аномальной жары, которая будет наблюдаться 25−29 июня. Компания предупредила, что из-за этого поезда будут прибывать до места назначения с опозданием.

В апреле из-за удлинения рельсов под воздействием высокой температуры на Сергелийской ветке метро (также надземная, открыта в декабре 2020 года) был повреждён кронштейн контактного рельса, что привело к остановке поезда.

В июне 2021 года на Кольцевой линии Ташкентского метрополитена из-за жары также была ограничена скорость движения поездов.