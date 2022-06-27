Первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании, заслуженный журналист Узбекистана Фарход Махмудов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщила журналистка Азиза Курбанова. Причина смерти не сообщается.

Фарход Махмудов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1996 году по специальности «журналистика». С 1995 года работал на разных должностях в Национальной телерадиокомпании, в том числе был главным редактором телеканала «Узбекистан 24».

В 2018—2019 годах занимал должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций. С конца июня 2020 года работал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В 2008 году был награжден орденом «Мехнат шухрати», в 2018 году получил звание заслуженного журналиста Узбекистана.