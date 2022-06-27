В соответствии с поручением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и ПКМ №297 «О мерах по созданию цифрового университета IT-Park University» от 1 июня 2022 года в Узбекистане создан онлайн-университет IT-Park University. Основателями вуза нового формата стали IT-Park и компания EPAM — одна из ведущих в разработке программного обеспечения. Теперь студенты со всего Узбекистана смогут получать востребованную IT-специальность без необходимости переезда в Ташкент.

Онлайн-обучение с офлайн-поддержкой

Обучение будет вестись в гибридном формате, преимущественно онлайн. Учиться можно как дома, так и в столичном или в одном из 14 региональных офисов IT-Park. Продолжительность программы бакалавриата — три года. С решением возникающих вопросов учащимся будут помогать кураторы, работающие в Ташкенте и в областях. Подробности можно узнать в Telegram-боте университета.

Для поступления необходимо сдать всего один экзамен

Основной язык обучения — английский. Для поступления необходимо предоставить действующие сертификат по английскому языку IELTS (минимальный балл — 4,5) или TOEFL (минимальный балл — 42), либо пройти предварительную регистрацию на тест по ссылке и сдать экзамен в одном из тестовых центров в Ташкенте или регионах. Стоимость экзамена составляет 150 тысяч сумов.





Необходимый уровень — Intermediate (CEFR — B1). Программа первого курса предусматривает интенсивное изучение английского языка, чтобы в будущем студенты могли с легкостью усваивать учебный материал и интегрироваться в международные команды.

Преподаватели — практикующие IT-специалисты

Преподавательский состав университета состоит из ведущих инженеров-практиков международных компаний из разных стран, а также локальных профессионалов в области IT. Учебные материалы подготовлены ими на основе актуальных тенденций и решений, внедряемых крупными мировыми высокотехнологичными компаниями.

Возможность выбора из восьми специализаций

В первый учебный поток IT-Park University планируется принять до 1000 учащихся. Чтобы обеспечить доступ к качественному IT-образованию для студентов со всего Узбекистана, стоимость обучения установлена низкой. Величина контракта стартует от 9 млн сумов в год.





Обучение будет проходить по следующим специализациям:

Web Development;

Networks Engineering;

Software Testing;

Backend Development (Java);

Mobile Development (Android);

Front-End Development;

QA Engineering;

Big Data Engineering.

Телефон контакт-центра: (+998) 55−503−99−99.

Сайт: itpu.uz

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