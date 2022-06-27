Президент Узбекистана 21 июня подписал постановление «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров».

Согласно документу, образуются:

Ургенчский государственный педагогический институт на базе направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры сферы педагогического образования Ургенчского государственного университета;

Наманганский государственный педагогический институт на базе направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры сферы педагогического образования Наманганского государственного университета;

Гулистанский государственный педагогический институт на базе направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры сферы педагогического образования Гулистанского государственного университета;

Узбекско-Финский педагогический институт на базе Узбекско-Финского педагогического института Самаркандского государственного университета;

Андижанский государственный педагогический институт на базе Педагогического института Андижанского государственного университета;

Бухарский государственный педагогический институт на базе Педагогического института Бухарского государственного университета;

Термезский государственный педагогический институт на базе Педагогического института Термезского государственного университета;

Шахрисабзский государственный педагогический институт на базе Педагогического института Каршинского государственного университета;

Чирчикский государственный педагогический университет на базе Чирчикского государственного педагогического института;

Джизакский государственный педагогический университет на базе Джизакского государственного педагогического института.

С 2022/2023 учебного года для студентов 2−4 курсов, обучающихся очно в вузе по подготовке педагогических кадров, еженедельные учебные занятия проводятся в режиме «4+2» (4 дня — занятия в вузе, 2 дня — в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях, в порядке прохождения практики).

До 1 января 2023 года для студентов, обучающихся в бакалавриате педагогических вузов, разработают дополнительные педагогические подготовительные программы по смежным с их направлениями образования специальностям. На учебу по этим программам принимаются студенты, обучающиеся на последних двух курсах бакалавриата вуза.

Получившим сертификат об усвоении программ после окончания вуза предоставляется право на занятие педагогической деятельностью без прохождения курсов переподготовки в организациях дошкольного, общего среднего, среднего специального и профессионального образования по специальности, указанной в сертификате.

С 2023/2024 учебного года будет внедрён порядок, в соответствии с которым студентам, обучающимся по совместным образовательным программам педагогических вузов, выплачивается компенсация на покрытие стоимости платного контракта за период обучения в партнерском зарубежном вузе.

Для подготовки кадров в сфере педагогики в престижных зарубежных вузах на основе программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, начиная с 2023 года, будет обеспечено выделение в рамках ежегодных общих квот приема, утвержденных за счет стипендий Фонда «Эл-юрт умиди», не менее 35 отдельных квот для педагогических кадров.

Также постановлением утверждён перечень академических лицеев (8 наименований) при вузах, осуществляющих подготовку педагогических кадров.

В 2023/2024 учебном году прием в академические лицеи при педагогических вузах в порядке эксперимента организуется по двухэтапной системе отбора — на основе предварительного письменного экзамена и тестовых испытаний.

С 2022/2023 учебного года будут приняты меры по обучению учащихся 10−11 классов учреждений общего среднего образования, имеющих способности к профессии педагога, на основе специально разработанных вариативных учебных планов.