Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 17 медалей на чемпионате Азии, прошедшем 23−26 июня в Паттайе (Таиланд).

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, узбекистанские гимнастки стали обладателями 10 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медалей.

Тахмина Икромова завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавами, и в многоборье, а также «серебро» — в упражнении с лентой, пишет пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.

Сабина Ташкенбаева была удостоена серебряной медали в выступлении с мячом.

В групповом упражнении узбекские гимнастки в программе с тремя лентами и двумя мячами показали самый высокий результат. Ещё два первых места у сборной Узбекистана в молодёжной группе достались Эвелине Аталянц с булавой и Вилане Савадян с лентой.

В групповом упражнении с пятью мячами гимнастки из Узбекистана заняли второе место. Первое место заняла команда Казахстана, третье — Японии.

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