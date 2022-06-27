Европейский совет готов обсудить запрет импорт золота российского происхождения. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время саммита G7 в баварском замке Эльмау, сообщает РБК.

«Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли нацелиться на российскую экономику, чтобы это, в некотором роде, не навредило нашей экономике», — сказал Мишель.

По его словам, задача является общей для европейских стран, она призвана ударить по российским властям и по финансированию военных действий. Шарль Мишель отметил, что ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и её партнеров.

Ранее, 26 июня, о введении запрета на импорт российского золота сообщили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В британском правительстве указали, что в последние месяцы этот драгметалл пользуется спросом среди российских «олигархов», которые спешат скупать золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций.

«Меры, которые мы объявили сегодня, нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской военной машины. [Владимир] Путин растрачивает свои истощающиеся ресурсы на эту бессмысленную и варварскую войну», — заявил Борис Джонсон.

Запрет будет распространён на новую добычу металла, он не коснется золота, которое прежде экспортировалось из России. В Лондоне заверили в отсутствии планов по расширению санкций против российского золота, приобретённого законным образом до введения мер.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров золота. Согласно данным Минфина РФ, российские золотодобывающие компании в прошлом году произвели 346,4 тонны золота. Как пишет РБК со ссылкой на статистику ФТС, большинство добытого металла (302,2 тонны, около 87%) было поставлено за границу, что принесло 17,4 млрд долларов.

С момента начала войны в Украине котировки золота поднимались до 2050 долларов за унцию, а последние месяцы драгметалл торгуется в районе 1800−1850 долларов. Ограничение импорта золота из России могут привести к росту цен.

В 2021 году Узбекистан продал за границу золота на сумму 4,1 млрд долларов, что составляет 24,7% всего экспорта страны. В январе-марте продажа экспорт золота составил 2,9 млрд долларов, в основном — в страны дальнего зарубежья. На долю золота в этот период пришлось 51,5% общего экспорта.

Высокие цены на золото выгодны для Узбекистана. В МВФ отмечали, что благодаря этому Узбекистан относительно благополучно преодолел период пандемии.