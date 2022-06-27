В интернете распространилось видео, на котором молодые люди идут вместе, затем парень внезапно бьёт девушку рукой и ногой. Она падает, а парень уходит.

Пресс-служба УВД Ферганской области сообщила, что инцидент произошёл 25 июня в Дангаринском районе. А. Д. нанёс побои Н. Т. «из-за разногласий на фоне ревности».





Ведомство сообщило о назначении судебно-медицинской экспертизы и проведении доследственной проверки.

В представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане на днях выразили обеспокоенность случаями насилия в отношении женщин и детей, которые кажутся обычным явлением. В фонде подчеркнули необходимость создания института социальных работников.