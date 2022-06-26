25 июня в Узбекистане было выявлено 139 случаев коронавируса, их общее количество с марта 2020 года превысило 240,3 тысячи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Днём ранее было зарегистрировано около 120 случаев.

56 новых случаев подтверждено в Ташкенте, 17 — в Кашкадарьинской области, 13 — в Ташкентской, 11 — в Ферганской, 10 — в Сурхандарьинской, в других областях — от 1 до 6.

На днях сообщалось о выявлении в Узбекистане субварианта омикрон-штамма коронавируса — Stealth-Omicron BA.2, считающегося одним из самых заразных вариантов.