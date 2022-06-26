Профессиональный боксёр из Узбекистана, чемпион мира по версии WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев (11−0, 8 KO) победил техническим нокаутом в 12-м раунде обязательного претендента по версии WBA Ронни Риоса (33−4, 16 KO) 25 июня в Сан-Антонио (США).





27-летний уроженец Чуста доминировал на протяжении всего поединка, 32-летний американец пытался оказать прессинг, но безрезультатно. В 12-м раунде Муроджон Ахмадалиев пошел в атаку и отправил соперника в нокдаун, а затем вынудил рефери остановить бой. К финальному раунду узбекистанец был впереди на карточках судей — 108:101.

После победы Ахмадалиев заявил, что травмировал левую руку во втором раунде и берег ее до заключительного раунда, когда решил рискнуть и пойти за досрочной победой.

«Во втором раунде я повредил руку. Я попал ему в лоб и травмировал руку. Я использовал переднюю руку, и это было очень успешно, но я волновался за оставшуюся часть боя. Но они сказали мне, что хотят, чтобы я остановил его, поэтому я решился», — сказал он.

Спортсмен отметил, что его угол просил идти вперед и закончить бой. «Меня просили просто забыть о боли и не беспокоиться о руке. Сказали, что будем беспокоиться об этом позже. Мне пришлось немного рискнуть, потому что Ронни воин и был в бою», — утверждает боксёр.

Узбекистанец также подчеркнул, что готов выйти на ринг против любого соперника которого ему предложат промоутеры.

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