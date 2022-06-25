Запечённые куриные грудки с баклажанами и сыром
Блюдо из курицы, баклажанов и сыра моцарелла подойдёт для любителей вкусных и сытных блюд.
Фаршированные баклажаны по-турецки «Карныярык»
Запечённые баклажаны с мясным фаршем и овощами под томатным соусом — блюдо турецкой кухни.
Баклажаны по-корейски с мясом
Ещё один рецепт салата из овощей и мяса с пикантным вкусом.
Салат с хрустящими баклажанами
Вкусный и простой в приготовлении грузинский салат с хрустящими баклажанами.
Закуска из баклажанов
Закуска из баклажанов с творожным сыром и зеленью.
Тёплый салат из баклажанов и брынзы
Тёплый салат можно подавать как основное блюдо или гарнир.
Жареные баклажаны с помидорами
Это вкусная закуска из баклажанов, которая просто готовится и сочетается как с гарнирами, так и с мясом.