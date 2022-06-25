Запечённые куриные грудки с баклажанами и сыром





Блюдо из курицы, баклажанов и сыра моцарелла подойдёт для любителей вкусных и сытных блюд.

Фаршированные баклажаны по-турецки «Карныярык»





Запечённые баклажаны с мясным фаршем и овощами под томатным соусом — блюдо турецкой кухни.

Баклажаны по-корейски с мясом





Ещё один рецепт салата из овощей и мяса с пикантным вкусом.

Салат с хрустящими баклажанами





Вкусный и простой в приготовлении грузинский салат с хрустящими баклажанами.

Закуска из баклажанов





Закуска из баклажанов с творожным сыром и зеленью.

Тёплый салат из баклажанов и брынзы





Тёплый салат можно подавать как основное блюдо или гарнир.

Жареные баклажаны с помидорами





Это вкусная закуска из баклажанов, которая просто готовится и сочетается как с гарнирами, так и с мясом.