В последнее время финансовая система Узбекистана развивается стремительными темпами, в том числе и ее банковская составляющая. Значительную роль в уменьшении рисков для экономического кризиса и обеспечения стабильности банковского сектора играют денежные сбережения населения — вклады.

Если вы решили разместить свои накопления в банковский вклад, выбирать тот или иной вид депозита необходимо в зависимости от цели. Чтобы выбрать подходящую программу, стоит обратить внимание на основные параметры вклада: срок, ставка, сумма, пополнение, снятие, досрочное закрытие.

Частный акционерный банк «Трастбанк» объединил в себе все вышеперечисленные преимущества для клиентов. Проценты начисляются ежемесячно, есть возможность пополнения и частичного снятия.

На сегодня «Трастбанк» предлагает своим клиентам более 10 вкладов, которые предполагают возможность пополнения со ставками до 19% — по суммовым вкладам и 5% — по валютным.

С начала 2022 года было запущено три новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов. Например, каждый второй открытый вклад приходился на новый продукт — «Даромадли».

Клиенты «Трастбанка» могут рассчитывать на более выгодные условия при открытии суммового вклада «Даромадли» с опцией пополнения и частичного снятия денежных средств. Срок его действия составляет 24 месяца, ставка по продукту — 17%.

Также банк предлагает вклад «Навруз» со ставкой 19%. Данный вклад можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по вкладу повышены. Минимальный взнос составляет 500 тысяч сумов, а срок размещения — 13 месяцев. Условие — отсутствует возможность пополнять и снимать средства со счета.

Для желающих хранить средства в иностранной валюте в «Трастбанке» действует вклад «Инновация», где минимальный размер первоначального взноса составляет 100 долларов США. Есть возможность частичного снятия, а также пополнения в течение первых 12 месяцев раз в месяц. Вклад можно открыть с процентной ставкой 5% годовых на 24 месяца.

Улучшение клиентского сервиса также способствует привлекательности депозитов «Трастбанка». Банк внедрил отображение всех документов по вкладам в мобильном приложении Trustpay, что исключает необходимость обращения в отделение.

Приложение Trustpay доступно для Android и iOS.

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