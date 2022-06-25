Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало предварительные выводы по итогам изучения причин смерти двух детей в Гузарском районе Кашкадарьинской области. Ранее сообщалось, что врачи не могут установить диагноз, и что в регион направлена специальная медицинская бригада Минздрава.

В сообщении говорится, что мальчик А. Н. (2019 года рождения) был доставлен в детское реанимационное отделение районного медицинского объединения в 9:40 20 июня в предсмертном состоянии. Ему был поставлен диагноз «Воспаление верхних дыхательных путей. Гипертермический и лихорадочный синдром. Осложнение: токсическая энцефалопатия. Опухоль головного мозга. Острая сердечная и дыхательная недостаточность. Синдром ДВС (диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови). Столбняк 2 степени». Спустя 1 час 10 минут после госпитализации у мальчика была зарегистрирована биологическая смерть.

22 июня в 23:05 в больницу была доставлена близкая родственница мальчика А. Г. (2016), также в тяжёлом состоянии. Ей был поставлен диагноз «Воспаление верхних дыхательных путей. Вирусный интенциальный синдром. Токсико-инфекционный шок. Синдром ДВС. Гемолитико-уремический синдром. Острая почечная недостаточность. Степень анурии. Токсическая энцефалопатия. Опухоль мозга. Острая сердечная и дыхательная недостаточность». Для лечения девочки были привлечены детский реаниматолог, детский невропатолог, гематолог, нефролог, токсиколог и инфекционист. Несмотря на принятые меры, она скончалась 24 июня около 4:00.

Мальчик и девочка жили в домах со входом через одни ворота. Они вместе играли и иногда вместе принимали пищу. Девять человек, бывших с ними в контакте, в профилактических целях изолированы, у них взяты лабораторные анализы на крайне опасные инфекционные заболевания.

Исследование выявило у мальчика А. А. (2018 года рождения) подозрение на геморрагическую лихорадку. Анализы его крови для получения заключения отправлены в лабораторию НИИ вирусологии Республиканского медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний. На получение результатов потребуется время, говорится в сообщении.

Минздрав уточняет, что геморрагическая лихорадка передаётся людям в основном от мелких грызунов и насекомых (клещей).

В месте проживания скончавшихся детей проведена профилактическая дезинфекция.