24 июня в Узбекистане было выявлено 119 случаев ккоронавируса. Последнюю неделю количество ежедневно выявляемых случаев не превышало 100.

По данным Министерства здравоохранения, 54 случая было зарегистрировано в Ташкенте, 12 — в Ташкентской област, по 9 — в Сурхандарье и Кашкадарье, в других регионах — от 1 до 6.

Общее количество случаев, официально зафиксированных с марта 2020 года, составляет 240206.

На днях сообщалось о выявлении в Узбекистане субварианта омикрон-штамма коронавируса — Stealth-Omicron BA.2, считающегося одним из самых заразных вариантов.

Накануне хоким Ташкента принял решение об открытии специализированных ковид-поликлиник в каждом районе столицы.