Аккредитация школы по программам международного бакалавриата является гарантом высокого качества обучения и признанием школы на международном уровне. С самого основания опытная и высококвалифицированная команда IB школы Oxbridge International School, состоящая из отечественных и иностранных специалистов из более 10 стран мира, успешно шла к достижению данной аккредитации и получила честь официально называться школой IB Continuum School в короткие сроки.





В настоящее время Oxbridge является аккредитованной школой по программам начальной, средней и старшей школ — PYP, MYP и DP соответственно. Это предоставило возможность школе получить почетное звание IB Continuum School («Школа международного бакалавриата полного цикла») 21 июня 2022 года.

Oxbridge International School на сегодняшний день предоставляет возможность по окончании школы получить как аттестат о среднем образовании государственного образца, так и сертификат об окончании дипломной программы международного бакалавриата IB. Помимо международной школы, Oxbridge предлагает обучение по выбору в общеобразовательной школе и детском саду для детей с 1,5 лет с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями.





Программа начальной школы IB Primary Years Programme (PYP) предназначена для детей в возрасте от 5 до 11 лет (детский сад и 1−5 классы). В первый класс принимаются дети с 6 лет. Данная модель обучения развивает и воспитывает учеников в духе заботы и гражданской активности, прививает стремление к обучению на протяжении всей жизни. Благодаря своей междисциплинарной структуре программа PYP мотивирует учащихся мыслить критически и самостоятельно, нести ответственность за свое обучение, изучать местные и глобальные проблемы и возможности их решения в реальных условиях.

Программа средней школы IB Middle Years Programme (MYP) — это пятилетняя учебная программа для учащихся в возрасте 11−16 лет (с 6 по 10 класс). В процессе обучения приоритетом является развитие навыков XXI века, изучение иностранных языков и взаимосвязь всех изучаемых предметов. Все педагоги используют широкий ряд эффективных методов оценивания успеваемости в соответствии с высокими требованиями международной программы. Обучение в рамках MYP построено на изучении опыта в сфере глобальных проблем, понимании различных культур, принятии отличных от личной точек зрения. Также эта программа способствует развитию самосознания человека и пониманию современного общества в целом.





Программа старшей школы IB Diploma Programme (DP) является академически сложной и сбалансированной программой образования с выпускными экзаменами, которая готовит учащихся в возрасте от 16 до 19 лет (11−12 классы) к достижению успеха в поступлении и обучению в топовых университетах мира и в дальнейшей жизни. Она нацелена на обеспечение интеллектуального, социального, эмоционального и физического благополучия учащихся. Программа завоевала признание и доверие ведущих мировых университетов. Более 5000 университетов в более 100 странах мира официально признают и успешно обучают выпускников IB DP. Дипломная программа готовит учащихся к эффективному вступлению в быстро развивающееся и все более глобализирующееся общество.





Программа общеобразовательной школы с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями. Общеобразовательная школа и детский сад Oxbridge проводит обучение согласно государственным стандартам. Уроки английского языка проводятся иностранными учителями в большом объеме, занятия проходят ежедневно. Кроме того, упор делается на точные науки с приобретением соответствующих компетенций по предметам и развитием критического мышления. В старших классах углубленно изучается алгебра, геометрия, физика, химия, биология. Многогранная образовательная и развлекательная программа делает жизнь детей интересной и увлекательной, а коллективная творческая деятельность педагогов и учащихся создает атмосферу взаимного доверия и дружбы.

В школе Oxbridge International School объявлен набор на 2022−2023 учебный год для детей от 1,5 до 18 лет.





Для поступления в школу будущему ученику нужно пройти вступительное тестирование по следующим предметам:

английский язык;

математика;

русский язык и литература (русскоязычная секция);

собеседование на английском языке (международная секция).

До 1 июля можно оплатить обучение в школе на выгодных условиях — при оплате за год действует скидка 10%.

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

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