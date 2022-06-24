Мобильная связь играет большую роль для бизнеса. Она обеспечивает коммуникацию сотрудников как между собой, так и с клиентами, партнерами, потенциальными покупателями. Оплачивая корпоративную связь, любой руководитель может быть уверен в доступности номеров работников, а те, в свою очередь, — забыть о расходах за связь. Более того, корпоративная связь — это еще и хороший инструмент мотивации сотрудников.

Мобильный оператор Mobiuz предлагает индивидуальным предпринимателям, представителям малого, среднего и крупного бизнеса тарифную линейку Corporate. Это восемь тарифных планов с абонентской платой от 30 тысяч до 200 тысяч сумов в месяц с включенными дополнительными услугами.

Особого внимания заслуживают обновленные тарифы Corporate 80, 100, 130 и 200, в которых существенно увеличен объем интернет-трафика. При подключении к ним можно получить скидки в размере 100% на номера особой категории Steel, Steel Light, Bronze, Silver Light, Silver в зависимости от выбранного тарифа.

Corporate 80 — 40 000 Мб, 5 000 мин для звонков по Узбекистану, бесплатное общение внутри сети, а также 3500 SMS-сообщений. Абонентская плата — 80 тысяч сумов в месяц.

Corporate 100 — 80 000 Мб, безлимитные звонки по Узбекистану, 5 000 SMS-сообщений. Абонентская плата — 100 тысяч сумов.

Corporate 130 — 100 000 Мб, безлимитное общение, 10 000 SMS-сообщений. Месячная абонентская плата — 130 тысяч сумов.

Corporate 200 — 160 000 Мб, безлимитные звонки, 10 000 SMS-сообщений за 200 тысяч сумов в месяц.

На корпоративных тарифных планах Mobiuz доступен ряд выгодных, полезных, актуальных для бизнес-сообщества услуг.

«Без границ» — даже после окончания включенных в тарифный план минут или мегабайтов звонки и интернет становятся в разы дешевле по сравнению с обычным использованием.

«Выгодный обмен» дает возможность обменивать минуты на мегабайты и наоборот.

«Инспектор» не дает перерасходовать лимиты интернета по тарифному плану, а «Инспектор. Голос» — лимиты включенных минут.

Mobiuz готов предложить корпоративным клиентам и другие удобства и льготы. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 0990 (только для корпоративных клиентов), (+998) 97−130−09−09, а также в собственные офисы Mobiuz по Узбекистану.

Сайт: mobi.uz

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