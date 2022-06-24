Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял участие в заседании Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств, посвященное 30-летию образования СМО, которое состоялось 24 июня в Москве. Об этом сообщает интернет-портал СНГ.

В заседании также участвовали делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

Представители оборонных ведомств обсудили военно-политическую обстановку, складывающуюся на границах государств Содружества, отметив необходимость расширения сотрудничества по вопросам совместного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности.

В совместном заявлении членов совета отмечается, что взаимодействие стран СНГ в военной сфере носит открытый, внеблоковый характер и не направлено против третьих стран, оно базируется на устойчивых партнёрских отношениях, взаимном уважении национальных интересов, общности подходов к развитию военного сотрудничества, говорится в сообщении.

Фото: e-cis.info.

На заседании были рассмотрены вопросы многостороннего военного сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения. По данным портала, намечены пути построения совместной (объединенной) системы связи и совершенствования функционирования единой системы государственного радиолокационного опознавания, определены задачи по формированию совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования и обеспечения безопасности полётов авиации вооруженных сил стран Содружества, согласованы вопросы финансирования объединенной системы ПВО СНГ.

Одобрена Программа совместных работ по совершенствованию метрологического обеспечения вооруженных сил государств СНГ до 2025 года.

Совет министров также поддержал проведение в 2023 году в Узбекистане вторых военно-спортивных игр курсантов.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран СНГ проанализировали «военно-политическую обстановку в мире с учётом российской спецоперации на Украине».