В Чартакском районе Наманганской области 95% из 1000 теплиц площадью по две сотки каждая пришли в негодность. Об этом сообщила пресс-служба Счётной палаты Узбекистана.

Фото: Пресс-служба президента.

1000 малых теплиц на площади 36 га были построены в 2020 году при участии ООО «Golden Nuts Namangan» на массиве «Баланд адир». На это в общей сложности было потрачено 13,4 млрд сумов, в том числе 6,7 млрд сумов субсидий из Фонда содействия занятости при Минтруда и 6,3 млрд сумов льготных кредитов банков.

Сообщалось, что в результате создано около 1000 рабочих мест, которые заняли представители «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей. В июне 2020 года УзА сообщало о строительстве 800 теплиц, где планировалось выращивать 7000 тонн овощной продукции, а через месяц завершить возведение ещё 200 теплиц.

Фото: Пресс-служба президента.

В июне 2021 года «Газета.uz» рассказывала, что спустя год после их ввода в эксплуатацию и презентации президенту Шавкату Мирзиёеву теплицы находились в полуразрушенном и заброшенном состоянии. В районном хокимияте тогда сообщили, что из-за сильных ветров был нанесён серьёзный ущерб 30−35% теплиц.

2 апреля этого года хоким Чартакского района Анваржон Отаходжаев посетил массив, где обсудил вопрос эффективного использования теплиц, а также определил меры по налаживанию виноградарства и цветоводства. Спустя четыре дня здесь начали выкапывать дополнительный искусственный водоём для создания запасов воды и расширения применения капельного орошения.

Состояние теплиц в апреле 2022 года. Фото: хокимият Чартакского района.

14 июня хокимият снова сообщил о визите хокима в массив, где работы по созданию водоёма практически завершились.