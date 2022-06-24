Прием документов в университет Пучон в Ташкенте пройдет до 1 июля включительно в онлайн- и офлайн-формате.


Направления бакалавриата:

  • Дошкольное образование (дневное и вечернее отделение);
  • Архитектура;
  • Корейский язык и менеджмент;
  • Диетология и нутрициология.


Обучение в университете Пучон в Ташкенте — это:

  • углубленное изучение профильных предметов с первого курса;
  • занятия с высококвалифицированными и опытными преподавателями из Южной Кореи;
  • государственные гранты и стипендии;
  • четыре языка обучения: корейский (с переводом на узбекский и русский), английский, русский и узбекский;
  • возможность продолжить обучение в Южной Корее;
  • яркая и активная студенческая жизнь: кружки, ярмарки, проекты, благотворительность, языковая стажировка в Южной Корее.


Требования к поступлению и список документов можно посмотреть на сайте университета.

Телефоны: (+998) 78−150−40−02, (+998) 95−196−36−01.

Адрес: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).
Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.

Сайт: bucheon.uz
Telegram: t.me/bucheon_uz/ru
Instagram: @bucheon.university
Facebook: fb.com/bucheon.university.tashkent

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