Прием документов в университет Пучон в Ташкенте пройдет до 1 июля включительно в онлайн- и офлайн-формате.





Направления бакалавриата:

Дошкольное образование (дневное и вечернее отделение);

Архитектура;

Корейский язык и менеджмент;

Диетология и нутрициология.





Обучение в университете Пучон в Ташкенте — это:

углубленное изучение профильных предметов с первого курса;

занятия с высококвалифицированными и опытными преподавателями из Южной Кореи;

государственные гранты и стипендии;

четыре языка обучения: корейский (с переводом на узбекский и русский), английский, русский и узбекский;

возможность продолжить обучение в Южной Корее;

яркая и активная студенческая жизнь: кружки, ярмарки, проекты, благотворительность, языковая стажировка в Южной Корее.





Требования к поступлению и список документов можно посмотреть на сайте университета.

Телефоны: (+998) 78−150−40−02, (+998) 95−196−36−01.

Адрес: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).

Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.

Сайт: bucheon.uz

Telegram: t.me/bucheon_uz/ru

Instagram: @bucheon.university

Facebook: fb.com/bucheon.university.tashkent

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