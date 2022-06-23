Многие любят лето. Это особая пора, когда жизнь обретает новые ритмы и темпы. Больше общения, веселья, драйва — и все это сложно представить без мобильного интернета. Делиться своими яркими моментами онлайн легко и выгодно с удобными интернет-пакетами от UZTELECOM.
Большой выбор опций поможет подобрать оптимальный пакет, который подходит именно под ваш запрос. Если мобильный интернет — неотъемлемая часть вашего дня, то вам подойдут 30-дневные пакеты:11 пакетов с разным объемом трафика от 1 Гб до 75 Гб в пределах стоимости от 9 000 до 110 000 сумов.
30-дневные интернет-пакеты доступны абонентам как для физических, так и для юридических лиц, находящихся на территории Узбекистана.
Подключить выбранный пакет можно легко и быстро с помощью удобного приложения MyUZTELECOM, которое также дарит мегабайты.
За активацию интернет-пакетов вы получаете бонусный трафик мобильного интернета. Также активация возможна посредством отправки USSD-команды *111# и SMS-запросов, а также с помощью бота. Абоненты — юридические лица — могут активировать интернет-пакет при подключенной услуге «Мобильный бюджет» с помощью USSD-команды *222#.
По истечении срока действия интернет-пакета при отсутствии активации следующего пакета данной группы остаток гигабайтов не сохраняется.
Вместе с UZTELECOM можно общаться, создавать свою историю и делиться приятными летними воспоминаниями онлайн.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Телефон: 1099.
Подробную информацию можно получить на сайте UZTELECOM.
Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.
Telegram-бот: t.me/utc_uzbot
Сайт: uztelecom.uz
Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz
Социальные сети UZTELECOM: utc.uz
На правах рекламы.