Многие любят лето. Это особая пора, когда жизнь обретает новые ритмы и темпы. Больше общения, веселья, драйва — и все это сложно представить без мобильного интернета. Делиться своими яркими моментами онлайн легко и выгодно с удобными интернет-пакетами от UZTELECOM.

Большой выбор опций поможет подобрать оптимальный пакет, который подходит именно под ваш запрос. Если мобильный интернет — неотъемлемая часть вашего дня, то вам подойдут 30-дневные пакеты:11 пакетов с разным объемом трафика от 1 Гб до 75 Гб в пределах стоимости от 9 000 до 110 000 сумов.

30-дневные интернет-пакеты доступны абонентам как для физических, так и для юридических лиц, находящихся на территории Узбекистана.





Подключить выбранный пакет можно легко и быстро с помощью удобного приложения MyUZTELECOM, которое также дарит мегабайты.

За активацию интернет-пакетов вы получаете бонусный трафик мобильного интернета. Также активация возможна посредством отправки USSD-команды *111# и SMS-запросов, а также с помощью бота. Абоненты — юридические лица — могут активировать интернет-пакет при подключенной услуге «Мобильный бюджет» с помощью USSD-команды *222#.

По истечении срока действия интернет-пакета при отсутствии активации следующего пакета данной группы остаток гигабайтов не сохраняется.

Вместе с UZTELECOM можно общаться, создавать свою историю и делиться приятными летними воспоминаниями онлайн.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Телефон: 1099.

Подробную информацию можно получить на сайте UZTELECOM.

Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Сайт: uztelecom.uz

Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz

Социальные сети UZTELECOM: utc.uz

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