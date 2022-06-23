В центре Ташкента на улице Катта Миробод Мирабадского района пытались высушить живые деревья, залив их основания соляркой. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, в четверг подтвердил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.

В сообщении Troll.uz, опубликованном примерно в полдень, говорится, что солярку под деревья заливают «каждое утро и вечер». По фотографиям видно, что деревья расположены у забора строящегося объекта.





Госкомэкологии отреагировал менее чем через час, сообщив, что для расследования ситуации создана рабочая группа, которая провела изучение на месте. В неё вошли руководство и сотрудники городского комитета экологии.

«По результатам проведённого изучения факт попытки искусственно высушить деревья подтвердился», — говорится в сообщении.

Сотрудник городского комитета отметил, что будут приняты меры для спасения деревьев и что ведётся расследование для установления личностей людей, пытавшихся их высушить.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о попытке похожим образом высушить яблоневый сад в столице.