В центре Ташкента на улице Катта Миробод Мирабадского района пытались высушить живые деревья, залив их основания соляркой. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, в четверг подтвердил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.
В сообщении Troll.uz, опубликованном примерно в полдень, говорится, что солярку под деревья заливают «каждое утро и вечер». По фотографиям видно, что деревья расположены у забора строящегося объекта.
Госкомэкологии отреагировал менее чем через час, сообщив, что для расследования ситуации создана рабочая группа, которая провела изучение на месте. В неё вошли руководство и сотрудники городского комитета экологии.
«По результатам проведённого изучения факт попытки искусственно высушить деревья подтвердился», — говорится в сообщении.
Сотрудник городского комитета отметил, что будут приняты меры для спасения деревьев и что ведётся расследование для установления личностей людей, пытавшихся их высушить.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о попытке похожим образом высушить яблоневый сад в столице.
Tim Abd
Деревья у забора новостройки и мешают они только застройщикам. Исполнители, конечно, могут быть недалекие мардикоры — из кого и сделают в конечном итоге крайних. Копеечный штраф и все в шоколаде.
Владислав Плахтий
да сажайте уже их!!! штрафы им до болды!!!! скоро будем как в пустыне! дышать и так уже нечем!!!!
Руслан Гофуров
Какаие же мерзкие застройщики, раз идут на подобные меры.
Нужно принять меры в их отношении