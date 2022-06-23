Служба государственной безопасности Узбекистана задержала восемь должностных лиц — одного бывшего сотрудника банка и семь сотрудников разных предприятий и организаций — прямо на собрании по борьбе с коррупцией и растратами государственных средств в Сурхандарьинской области, сообщает УзА.

В мае Д. А., бывший руководитель мукомольного предприятия «Алпомиш», принадлежащего АО «Сурхондарёдонмахсулотлари», и заведующий складом Ф. А. расхитили 2844 тонны зерна на 12,08 млрд сумов. В связи с тем, что Д. А. покрыл нанесённый ущерб, мера пресечения ему была заменена на залог.

В рамках этого же уголовного дела выявлено хищение зерна в большом количестве бывшим заведующим предприятия «Музработ дон кабул килиш шохобчаси» О. И. и бывшим руководителем мукомольного предприятия «Алпомиш» Ё. О. Они были заключены под стражу, позже Ё. О. мера пресечения была заменена на залог.

При этом выявлено, что Ё. О. также расхитил 1166 тонн зерна на 4,8 млрд сумов. В ходе следствия проведена опись его недвижимого имущества стоимостью 5,4 млрд сумов. Описаны также два автомобиля Lacetti, полученные преступным путём заведующим склада Ф. А. и работником предприятия Х. Ж.

Сообщается о махинациях при внедрении технологий капельного орошения в Шурчинском районе. В 2021 году ООО «Shurchi Indenim Klaster» планировало внедрить технологии на 1376 га хлопковых полей и получило государственную субсидию на эти работы. На деле подрядная организация ООО «Agro new drip» провела работы на 142,7 га, но до конца их не довела. В отчётах все работы были указаны как завершённые.

Начальник бассейнового управления ирригационных систем «Аму-Сурхон» Т. А. и другие ответственные работники использовали возможность выделить субсидии на внедрение капельного орошения и подделали документы о проведении технологии ещё на площади в 993 га, помимо вышеуказанных 152,7 га.

В итоге «Shurchi Indenim Klaster» без оснований была выделена из госбюджета субсидия в 6,747 млрд сумов. Сообщается о взыскании ущерба в пользу государства.

С 2018 года государство субсидирует внедрение капельного орошения хлопковых полей. Тогда производителям хлопка-сырца предоставили субсидию в размере 8 млн сумов за гектар посевной площади хлопка-сырца за счёт средств госбюджета. В 2021 году субсидии в 1,5 трлн сумов выделялись сельхозпроизводителям на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий и на покрытие части процентных расходов по банковским кредитам.