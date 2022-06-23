Комитет Сената по вопросам молодёжи, культуры и спорта 23 июня заслушал информацию генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова о выполнении задач в сфере развития кинематографии, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В 2019—2021 годах было создано в общей сложности 300 продуктов кинематографии: 63 художественных, 126 документальных фильмов, 10 сериалов, 24 мультфильма, 60 короткометражных фильмов, 3 детских юмористических киножурнала и 14 видеороликов, было сообщено на заседании.

Сняты художественные и документальные фильмы об Абу Исе ат-Термизи, Хакиме ат-Термизи, Ходже Бахауддине Накшбанде, Абдулхалике Гиждувани, Абу Муине Насафи, Абдурахмане Джами, Алишере Навои, а также фильмы, рассказывающие о недавнем прошлом, — «Исламходжа», «Ветер с Коканда», «Авлони».

В зарубежных государствах проводились Дни узбекского кино, на которых были представлены такие фильмы, как «Рангсиз тушлар», «Илхак», «Ибрат» и «Туткунлик».

В то же время, отметили сенаторы, имеются недостатки при выполнении поставленных перед агентством задач. В частности, не внесен в Законодательную палату законопроект «О кинематографии». Не созданы Академия кинематографии по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области кинематографии, а также средние специальные образовательные учреждения при ней, специализирующиеся на подготовке специалистов второго состава творческих коллективов фильмов.

Члены Сената указали, что не завершена работа по созданию сети современных кинотеатров в регионах Узбекистана (до 2019 года планировалось построить 49 кинотеатров).

Материально-техническая база территориальных подразделений агентства морально устарела, не созданы условия для их полноценной деятельности.

Неэффективно велась работа по борьбе с пиратством в сфере кинематографии, защите авторских прав, внедрению в практику механизмов регулирования, стимулирования и наказания за нелегальный показ фильмов через телеканалы, интернет-ресурсы и платформы.

По данным Сената, не был утвержден план действий по противодействию незаконному использованию оригинальной кинопродукции и распространению контрафактной кинопродукции, незаконному показу иностранной и национальной кинопродукции на местных телеканалах.

Не налажена работа информационно-мультимедийной стриминговой платформы при Национальном центре развития кинематографии. Не внедрена система обеспечения действующих кинотеатров иностранными фильмами, дублированными на государственный язык.

Комитет Сената поручил представителям правительства и ответственным работникам министерств и ведомств устранить имеющиеся проблемы.