CLICK не начисляет абстрактные баллы или виртуальную валюту. CLICK возвращает пользователю реальные деньги.





Реальные деньги

«Большой кешбэк» от CLICK возвращает до 50% от суммы, потраченной на покупку товара или оплату сервиса у партнеров. Пользователь отправляется в магазин, кафе или любое другое заведение, которое является партнером «Большого кешбэка». После покупки товара или услуги он получает до 50% реальных денег на свой CLICK-кошелек. Размер кешбэка индивидуален для каждого партнера. Именно они устанавливают, какой процент от потраченной суммы будет возвращен пользователю. «Большой кешбэк» не обязывает тратить деньги в определенном месте, он просто возвращает часть денег. Тратить их можно где угодно.

Где искать партнеров «Большого кешбэка»

Полный список можно найти в приложении CLICK Evolution. Раздел находится во вкладке «Еще» на официальном сайте и в Telegram-боте в разделе «Кешбэк». В списке указаны все партнеры и процент кешбэка, который они возвращают. Можно выбрать близлежащие и любимые места или заведения с более выгодными предложениями.

Список партнеров «Большого кешбэка» уже насчитывает большое количество сервисов. Среди них — различные кафе, рестораны, магазины, аптеки, учебные заведения и многое другое. И это лишь начало, в будущем количество партнеров будет увеличиваться.





Акция «100-процентный кешбэк» от CLICK

Новая акция от CLICK возвращает 100% от потраченной суммы победителю, а также дарит множество других приятных подарков. Все, что нужно для участия — это произвести оплату через CLICK у одного из партнеров «Большого кешбэка». Акция запущена с конца мая, и победители уже получают свои призы. Чем чаще используются услуги партнеров «Большого кешбэка» и оплачиваются через CLICK, тем больше шансов выиграть основной приз или один из множества других призов от партнеров.

Победители акции будут определены с помощью генератора случайных чисел. Список победителей будет опубликован на официальных страницах компании в социальных сетях.

Подробнее с условиями акции вы можете ознакомиться по ссылке.

Со всеми партнерами «Большого кешбэка» можно ознакомиться на сайте.

Приложение CLICK Evolution доступно для Android или iOS.

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