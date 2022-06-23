«Уютная, спокойная жизнь устроила многих. Меня — нет»

Блиц
— Вам трудно рано вставать?
— Да, ненавижу это, но приходится.
— Рано для вас — это во сколько?
— В 07:00. В 09:30 я уже должна работать, писать музыку, иначе для меня день потерян.
— Что может ввести вас в печаль?
— Слабая, плохо написанная музыка, услышанная на концерте.
— Где вы видите себя через пять лет?
— Думаю, что, наверное, в Узбекистане, так как Родина, корни всё-таки зовут обратно. Одновременно продолжу работать в Европе как композитор.
— Достигли ли вы ту цель, которую ставили перед собой, уезжая из Узбекистана?
— Да. Я решила продолжить семейную композиторскую линию, и я этого добилась.
— Если бы вы поймали золотую рыбку, то о чём бы вы попросили её для Узбекистана?
— Чтобы он оставался таким же жизнерадостным, сплочённым и солнечным государством.
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