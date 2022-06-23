«Уютная, спокойная жизнь устроила многих. Меня — нет»

Блиц



— Вам трудно рано вставать?



— Да, ненавижу это, но приходится.



— Рано для вас — это во сколько?



— В 07:00. В 09:30 я уже должна работать, писать музыку, иначе для меня день потерян.



— Что может ввести вас в депрессию?



— Слабая, плохо написанная музыка, услышанная на концерте.



— Где вы видите себя через пять лет?



— Думаю, что, наверное, в Узбекистане, так как Родина, корни всё-таки зовут обратно. Одновременно продолжу работать в Европе как композитор.



— Достигли ли вы ту цель, которую ставили перед собой, уезжая из Узбекистана?



— Да. Я решила продолжить семейную композиторскую линию, и я этого добилась.



— Если бы вы поймали золотую рыбку, то о чём бы вы попросили её для Узбекистана?



— Чтобы он оставался таким же жизнерадостным, сплочённым и солнечным государством.