Ташкентское областное управление Службы государственной безопасности выявило присвоение государственных средств подрядными организациями, проводившими реконструкцию и восстановление памятников культурного наследия в Ташкентской области, говорится в сообщении УзА.

Изучение показало, что в 2020−2021 годах между госорганизацией «Служба заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, финансируемых за счёт централизованных инвестиций» при Министерстве культуры (в 2020 году переименована в инжиниринговую компанию «Служба единого заказчика» — ред.) и частным предприятием «Антика ва сифатли курилиш» был заключён договор подряда на ремонтно-восстановительные работы комплекса «Шайх Умар Вали Богистони» в Бостанлыкском районе на 1,7 млрд сумов. Однако должностные лица госучреждения и частного предприятия внесли в счёт-фактуру поддельные данные, касающиеся невыполненных ремонтных работ, незаконно присвоив 402,7 млн сумов из государственного бюджета. Возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

В соответствии с постановлением правительства «Об эффективной организации работ по благоустройству священных мест поклонения, паломничества, мечетей и кладбищ» от 15 февраля 2018 года на проведение реконструкции и восстановления места паломничества «Киличли ота» в Кибрайском районе был заключён договор на сумму 309,1 млн сумов между «Службой единого заказчика» и ООО «TOSHMELIOQURILISH».

Сотрудники «Службы единого заказчика» хокимията Ташкентской области и компания также вошли в сговор и сделали приписки в счёт-фактуру, указав как выполненные не выполненные по факту работы. В результате были незаконно присвоены 263,2 млн сумов бюджетных средств. В отношении должностных лиц двух организаций возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) УК, ведутся следственные действия.

Фото: УзА.

Сообщается об ещё одном случае в Кибрайском районе: археологическому памятнику «Бузган тепа» нанесён ущерб, оцененный в 5,6 млрд сумов, в результате строительства пунктов бытового обслуживания и других зданий в его боковой части. Возбуждено уголовное дело по статьям 132 (уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) УК.

Качество ремонтно-восстановительных работ, проводимых на территории памятников культурного наследия, неоднократно критиковалось последние годы. В апреле Агентство культурного наследия сообщило, что неправильно проведённая реставрация привела к утрате исторической и художественной ценности части исторического комплекса Ситораи Мохи-Хоса в Бухаре.

В текущем году на восстановление 34 памятников культурного наследия планируется направить 75 млрд сумов.