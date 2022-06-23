В марте компания Balton Trading Asia, занимающая одни из ведущих позиций на рынке FMCG в Узбекистане, в партнерстве с консалтинговой компанией Planingo успешно запустила решение для планирования продаж на базе одной из ведущих в мире облачной платформ интегрированного планирования Anaplan.

Перед Balton Trading Asia стояло сразу несколько бизнес-задач:

Выстроить интегрированный процесс планирования и заложить основу для быстрого принятия управленческих решений как внутри компании, так и для эффективной работы с партнерами. Оптимизировать работу с продуктами с ограниченным сроком годности, выявляя потенциальные риски списаний на ранних этапах. Высвободить время команды для анализа и коммуникаций, автоматизировав рутинные технические операции. При этом необходимо было учитывать, что компания сотрудничает с большим количеством партнеров и система должна принимать во внимание специфику каждого.

Ввиду целого комплекса требований к системе руководство компании приняло решение в пользу Anaplan — одной из ведущих в мире облачных платформ для интегрированного планирования.

«Принимая решения об инвестициях, мы в первую очередь оцениваем их окупаемость, а в системах ценим надежность, простоту и эффективность для бизнеса. Даже консервативные оценки выгод от автоматизации планирования при объеме свыше 2000 SKU, 10 региональных складах и 20 разных партнерах показали, что Balton Trading Asia может позволить себе инвестиции в одно из лучших решений на рынке. В итоге, автоматизировав операционные функции и отчетность, мы смогли высвободить время команды на аналитическую работу по повышению уровня сервиса клиентов, снижению товарных остатков и увеличению оборачиваемости, что приводит к росту продаж, снижению издержек и окупаемости инвестиций", — прокомментировал процесс автоматизации Филипп Горбунов, генеральный директор Balton Trading Asia.

Первым этапом проекта стал блок планирования продаж и прогнозирования. Платформа Anaplan позволила воплотить в жизнь совершенно новый подход. Создан функционал для анализа истории продаж и ее автоматической чистки, построения прогноза из составных частей, планирования инноваций и расширений ассортимента с учетом активной клиентской базы и бенчмарков.

Реализована логика расчета и корректировки планов продаж с учетом приоритизации отгрузок в условиях ограничений по товарному запасу. Блок отчетности помогает отслеживать динамику продаж в рамках месяца, а также соответствие прогноза годовым целям компании. Инструмент обладает всем необходимым функционалом для выявления и контроля рисков ограниченности товарного запаса и коротких сроков годности. Возможности нового решения позволили увеличить детализацию проработки и прозрачность построения прогноза без роста нагрузки на команду.

«Balton Trading Asia — одна из первых компаний в Узбекистане, решивших автоматизировать функцию планирования на базе облачной платформы Anaplan. Это говорит о высоком уровне зрелости бизнеса и его готовности к дальнейшему росту. Поскольку проект также является первым для компании Planingo в Узбекистане, нам было важно выстроить работу максимально продуктивно и показать все возможности платформы Anaplan. А запуск модуля планирования и прогнозирования продаж всего за пять месяцев стал возможен благодаря работе объединенной команды высококлассных специалистов со стороны бизнеса и консультантов-методологов Anaplan», — отметил управляющий партнер консалтинговой компании Planingo Леонид Троценко.

Проект стартовал в октябре 2021 года, и уже в марте 2022 года сотрудники Balton проводили встречи по согласованию прогноза продаж на новой платформе.

«Автоматизация планирования с помощью Anaplan в первом реализованном блоке Demand Planning позволила нам работать с базой данных и строить прогнозы как минимум в два раза быстрее и качественнее, имея под рукой всю необходимую информацию, которую раньше приходилось собирать и обновлять вручную. Кроме этого, только в период построения самого блока и его тестирования мы увидели ряд недочетов в текущей рабочей системе, о которых даже не подозревали. После полного перевода Demand-планирования в Anaplan мы осознали огромный потенциал платформы и ее возможности, в связи с чем изначальное техническое задание было единогласно расширено в полтора раза», — сказала Наталья Ли, руководитель отдела планирования и лидер проекта по автоматизации процесса планирования.

Сайт: plngo.com

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