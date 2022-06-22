Если вы хотите поступить в один из ведущих вузов Узбекистана и связать свое будущее с дипломатической деятельностью, то стоит выбрать Университет мировой экономики и дипломатии.

Основанный в 1992 году Университет мировой экономики и дипломатии является одним из ведущих вузов по подготовке специалистов в области международных отношений, политических наук, международного права и международной экономики не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии. Многие выпускники УМЭД сегодня являются послами, занимают руководящие должности в министерствах и ведомствах, органах законодательной власти и судебно-правовой системы Узбекистана, успешно работают в ведущих международных организациях и крупных компаниях по всему миру.





УМЭД активно сотрудничает с такими вузами мира, как Оксфордский, Колумбийский, Пенсильванский университеты, университеты Глазго, Цукуба, МГИМО, Нагоя и другие. Студенты УМЭД уже с первого курса имеют возможность подавать на программы обмена и стажировки за рубежом. Это отличная возможность увидеть мир. Многие международные программы покрывают все расходы по участию в них.

Студенты УМЭД могут свободно разговаривать как минимум на трех языках. Сразу при зачислении в университет им дается возможность выбора одного из 10 популярных языков мира, 6 из которых — это языки ООН.





Помимо того, что УМЭД может предоставить высокие образовательные стандарты, в кампусе университета кипит студенческая жизнь. Здесь действуют Студенческий совет, интеллектуальный клуб «Заковат», Клуб дебатов, проводятся моделирование деятельности таких международных организаций, как ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС и другие. К 30-летию УМЭД, которое будет отмечаться в сентябре, студенты вуза готовят целый ряд мероприятий в рамках традиционной недели UWED Week.

Поистине особая возможность для студентов — это встречи с главами иностранных государств, послами, известными экономистами, юристами, общественными деятелями и успешными выпускниками самого УМЭД. С лекциями в этом университете выступали такие государственные деятели, как Хиллари Клинтон, Франсуа Миттеран, Франк-Вальтер Штайнмайер, Сергей Лавров и многие другие.





Все вышеперечисленное и многое другое можно узнать, испытав свой шанс. Начать свою историю успеха можно в Университете мировой экономики и дипломатии.

Прием документов на бакалавриат Университета мировой экономики и дипломатии при Министерстве иностранных дел Узбекистана проводится с 15 июня по 5 июля по направлениям «Международные отношения», «Политология», «Международная экономика и менеджмент» и «Юриспруденция».

Телефон приемной комиссии УМЭД: (+998) 71−267−05−88.

Telegram: t.me/uwed_admission

E-mail: reception@inno.uwed.uz

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