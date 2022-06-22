Центральный банк Узбекистана установил с 23 июня новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США резко снижается на 48,91 сума — до 10847,08 сума, евро — на 103,75 сума до 11411,13. Рубль продолжает укрепление на 4,15 сума — до рекордных 203,89 сума.





С 24 февраля по 18 марта сум подешевел к доллару на 6,7% — c 10840,28 до рекордных 11571,99 сума. Рост был больше, чем за весь 2021 год, когда девальвация национальной валюты составила 3,4%.

После повышения основной ставки Центрального банка с 14% до 17% и валютных интервенций сум начал укрепляться к доллару. Ставка оставалась неизменной почти три месяца, пока в июне регулятор не снизил её до 16% с учётом «постепенного угасания негативных эффектов от внешних шоков, стабилизации валютного рынка, восстановления валютных потоков и положительной динамики срочных депозитов в национальной валюте».





С 18 марта национальная валюта укрепилась на 6,2% и практически полностью отыграла потери с начала военного вторжения России в Украину. Если на 23 июня курс доллара составляет 10847,08, то 24 февраля он был на уровне 10840,28 сума. С начала года сум девальвировал всего на 1%.

Основные факторы укрепления сума — продажа золота (за три месяца экспортировано драгметалла почти на 3 млрд долларов, в апреле-мае продажи не было) и денежные переводы трудовых мигрантов, объём которых за пять месяцев составил рекордные 4,19 млрд долларов, что на 1,58 млрд долларов, или 61%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как вырос и обвалился рубль

Рубль после начала войны начал стремительно падать и 10 марта достиг исторического минимума: биржевой курс доллара доходил до 121,53 рубля, евро — 132,42. Центральный банк РФ пытался бороться с обвалом валютными интервенциями, но 28 февраля вынужден был их прекратить из-за заморозки половины международных резервов.

В тот же день власти приняли пакет стабилизационных мер: ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20%, экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, а президент Владимир Путин подписал указ, запрещавший резидентам большинство валютных операций. В начале марта россиянам запретили вывозить из страны больше 10 тысяч долларов наличными и переводить больше 5000 долларов, затем — покупать наличную валюту в банках и снимать с валютных счетов больше 10 долларов до 9 сентября 2022 года.

Как пишет The Bell, сочетание возникшего после введения санкций резкого экспортно-импортного дисбаланса и жёстких мер контроля за движением капитала сделало своё дело: с середины марта рубль начал укрепляться и к началу июня дорос до диапазона 55−60 рублей за доллар.

С тех пор большая часть ограничений была отменена или смягчена, включая снижение ставки до 9,5%, отмену требования обязательной продажи экспортной выручки и другое. Пока остаётся ограничение на продажу наличной валюты физлицам.

21 июня курс доллара на Московской бирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

Валютные ограничения сыграли важную роль в стабилизации курса рубля в первые месяцы войны. Но главная причина такого значительного укрепления российской валюты — все большая изоляция экономики России, пишет издание.

Текущее укрепление рубля — результат резкого перекоса торгового баланса: роста экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта, т. е. объем экспорта значительно превышает импорт, который ещё недостаточно восстановился, а предложение валюты преобладает над спросом.

Сейчас власти РФ обсуждают пути сдерживания укрепления рубля. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным для экономики курс в диапазоне 70−80 рублей за доллар и заявил, что во власти идёт дискуссия о необходимости ослабить рубль.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рубль чрезмерно укрепился, и это создает проблемы как для экспортёров, так и для импортёров. С начала мая и чиновники, и эксперты опасаются попадания России в дефляционную спираль, когда падение цен из-за низкого спроса приводит к разорению компаний, росту безработицы и дальнейшему падению спроса. Росстат сообщает о дефляции вторую неделю подряд.