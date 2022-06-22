Всемирный банк и Академия художеств Узбекистана подвели итоги совместного конкурса молодых фотографов, посвященного борьбе с бедностью и вопросам социально-экономического развития в стране. Как сообщили в пресс-службе ВБ, на рассмотрение жюри было подано более 170 работ из различных регионов Узбекистана.

Цель конкурса, прошедшего в апреле и мае, — посредством фотографии обратить внимание общественности на вопросы борьбы с бедностью и социально-экономического развития в стране.

Участникам конкурса было предложено в своих работах сосредоточить внимание на нескольких направления, включая решение проблем, связанных с бедностью, создание рабочих мест в частном секторе, развитие человеческого капитала, устойчивый экологический рост экономики, гендерное равенство, участие граждан в процессе принятия решений и так далее.

«Темы конкурса соответствуют приоритетным направлениям новой стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Узбекистаном на 2022−2026 годы. В ходе ее реализации мы окажем содействие правительству в проведении реформ по построению инклюзивной рыночной экономики, снижении бедности вдвое к 2026 году и вхождению Узбекистана в число государств с доходами выше среднего к 2030 году», — отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.

В конкурсе приняли участие более 40 фотографов-любителей и профессионалов. На основе конкурсных критериев члены жюри в составе представителей ВБ и Академии художеств определили трех победителей и трех обладателей призов в рамках специальных категорий конкурса.

Церемонии награждения состоялась 21 июня в Академии художеств с участием председателя Академии художеств Акмаля Нуриддинова (Акмаль Нур) и главы представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли. Победителям и обладателям специальных наград конкурса были вручены дипломы и ценные призы.

Победители конкурса, занявшие 1−3 места:

Мадина Эргашева (Мадина Аъзам), представившая серию фоторабот, посвященных трудностям, которые испытывают жители сел в зимний период. Её фотоистория была опубликована в «Газете.uz» в январе этого года.

Абдуназар Вайбуллаев, представивший серию фоторабот, посвященных молодежи в сельской местности.

Сирожиддин Вохидов, представивший серию фоторабот, посвященных развитию городов и национального искусства.

В специальных категориях конкурса жюри отметило еще ряд фоторабот следующих авторов:

Евгений Сорочин, фотограф «Газеты.uz», представивший серию работ, посвященных жителям крупного города. Мухаммад Садриддинов, представивший серию работ, посвященных труду работниц текстильных предприятий. Фарида Абдукаримова, представившая серию работ, посвященных махаллинским жителям.

Творческие работы победителей и обладателей специальных призов можно посмотреть по ссылке.