Всемирный банк и Академия художеств Узбекистана подвели итоги совместного конкурса молодых фотографов, посвященного борьбе с бедностью и вопросам социально-экономического развития в стране. Как сообщили в пресс-службе ВБ, на рассмотрение жюри было подано более 170 работ из различных регионов Узбекистана.
Цель конкурса, прошедшего в апреле и мае, — посредством фотографии обратить внимание общественности на вопросы борьбы с бедностью и социально-экономического развития в стране.
Участникам конкурса было предложено в своих работах сосредоточить внимание на нескольких направления, включая решение проблем, связанных с бедностью, создание рабочих мест в частном секторе, развитие человеческого капитала, устойчивый экологический рост экономики, гендерное равенство, участие граждан в процессе принятия решений и так далее.
«Темы конкурса соответствуют приоритетным направлениям новой стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Узбекистаном на 2022−2026 годы. В ходе ее реализации мы окажем содействие правительству в проведении реформ по построению инклюзивной рыночной экономики, снижении бедности вдвое к 2026 году и вхождению Узбекистана в число государств с доходами выше среднего к 2030 году», — отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.
В конкурсе приняли участие более 40 фотографов-любителей и профессионалов. На основе конкурсных критериев члены жюри в составе представителей ВБ и Академии художеств определили трех победителей и трех обладателей призов в рамках специальных категорий конкурса.
Церемонии награждения состоялась 21 июня в Академии художеств с участием председателя Академии художеств Акмаля Нуриддинова (Акмаль Нур) и главы представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли. Победителям и обладателям специальных наград конкурса были вручены дипломы и ценные призы.
Победители конкурса, занявшие 1−3 места:
- Мадина Эргашева (Мадина Аъзам), представившая серию фоторабот, посвященных трудностям, которые испытывают жители сел в зимний период. Её фотоистория была опубликована в «Газете.uz» в январе этого года.
- Абдуназар Вайбуллаев, представивший серию фоторабот, посвященных молодежи в сельской местности.
- Сирожиддин Вохидов, представивший серию фоторабот, посвященных развитию городов и национального искусства.
В специальных категориях конкурса жюри отметило еще ряд фоторабот следующих авторов:
- Евгений Сорочин, фотограф «Газеты.uz», представивший серию работ, посвященных жителям крупного города.
- Мухаммад Садриддинов, представивший серию работ, посвященных труду работниц текстильных предприятий.
- Фарида Абдукаримова, представившая серию работ, посвященных махаллинским жителям.
Творческие работы победителей и обладателей специальных призов можно посмотреть по ссылке.