22 июня в гостинице Hilton состоялась церемония открытия PDP University. Высшее учебное заведение будет готовить IT-специалистов. В данном мероприятии приняли участие представители министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана, международных организаций, ректоры местных и зарубежных вузов, преподаватели и представители СМИ.

В ходе церемонии были рассмотрены преимущества университета PDP, его планы, требования, а также цель данного проекта. Она заключается в том, что вуз станет новым этапом в формировании IT-специалистов в Узбекистане.





Преимущество университета в том, что здесь допускается исключение предметов, непопулярных среди IT-специалистов в обучении. Также вуз готовит профессиональные кадры для сферы по международной программе обучения Pearson BTEC.

О PDP University

PDP University — часть экосистемы PDP, которая включает в себя академию. Около пяти лет PDP Academy на территории Узбекистана подготавливает IT-специалистов, обучает, помогает найти работу по специальности. Выпускники PDP ведут свою деятельность в таких компаниях, как Apelsin, Payme, EPAM и Exadel. PDP — это специальная платформа для обучения по IT-направлению. На сегодня PDP окончили более 2000 студентов, и каждый 9-й из 10 обеспечен работой.

Признание президента

Проект был удостоен признания президента Узбекистана. На встрече с предпринимателями в 2021 году Шавкат Мирзиёев выразил свою поддержку и помощь академии PDP и ее основателю Одилбеку Мирзаеву.

Почему именно PDP University

Для PDP IT-направление это больше, чем факультет, обучающий первоначальным навыкам. PDP — это полноценный IT-университет. Студентам предоставляется выбор между различными направлениями сферы IT. Далее они углубленно изучают предметы по выбранным направлениям.

Международные преподаватели

В учебном заведении ведут занятия местные и международные преподаватели. Они не только квалифицированные учителя, но и практикующие специалисты в одних из ведущих IT-компаниях Узбекистана.

Обучение по международным технологиям

В PDP University студенты будут обучаться по международным методам и технологиям. Программа Pearson BTEC была признана более 50 государствами, в числе которых США и Великобритания, и по ней ведется обучение более чем в 100 университетах мира. Программа предназначена для преподавания студентам академических знаний высокого качества и учебной практики.





Обеспечение работой

Со второго курса студенты могут практиковаться в местных и иностранных компаниях, в частных стартап-программах и к концу года прийти к работе с заработной платой от 500 долларов.

Учеба по обмену за рубежом

На четвертый год обучения отобранным студентам дается возможность учиться по программе обмена в более 200 университетах мира, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде и других странах.

Член экосистемы PDP

Экосистема PDP оказывает поддержку с первых шагов в сфере IT и до достижения профессионализма. В систему входят аутсорсинговая компания, ассоциация фрилансеров, центр помощи в трудоустройстве, акселератор стартапов и многое другое.





Уровень Middle+ по окончании

В результате передового академического образования и участия в реальных проектах в экосистеме PDP ожидается, что выпускники PDP University станут профессионалами уровня Middle, Middle+.

Требования

Для поступления в PDP University абитуриент должен быть выпускником школы или лицея старше 16 лет, с хорошим знанием английского языка, математики и большим стремлением быть профессионалом в сфере IT.

Требуемые документы:

сертификат IELTS от 5,5 баллов;

более 50 баллов за экзамен по математике;

аттестат об окончании школы или лицея.

Заявку можно подать по ссылке.

Телефон: (+998) 78−777−47−47.

Instagram: @pdp.university

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