Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 19 апреля подверг критике работу некоторых помощников хокимов в махаллях, которые занимаются вымогательством, обещая помочь с получением кредитов, субсидий и земли. Должность помощника была внедрена по предложению главы государства с начала года.

По данным Агентства по противодействию коррупции, за пять месяцев — в январе-мае — помощники хокимов совершили 14 преступлений, связанных со взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и мошенничеством.

Для предотвращения таких негативных явлений Антикоррупционное агентство совместно с Агентством по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности наладили систему обучения помощников хокимов на специальных курсах по добропорядочности и противодействию коррупции.

С 20 июня в регионах стартовал семинар «Приоритетные направления в борьбе с коррупцией в Узбекистане, формирование у государственных служащих нетерпимого отношения к коррупции и позитивного отношения к борьбе с ней». Первые курсы прошли в Ташкенте и Сурхандарьинской области. 21 июня они продолжились в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане, до 1 июля они пройдут во всех регионах страны.

На курсах внимание уделяется действующим антикоррупционным нормативным актам, механизмам предотвращения коррупции, работе внутренних антикоррупционных структур, внедрению системы декларирования имущества и доходов госслужащих, эффективному управлению конфликтами интересов.

Кроме того, анализируются причины и условия для коррупции в работе помощников хокимов, а также пути их устранения.

Напомним, в задачи Антикоррупционного агентства входит внедрение в госслужбу стандартов добропорядочности («вакцины добропорядочности»), организация системы декларирования доходов и имущества госслужащих, антикоррупционный контроль в области госзакупок и использование средств госбюджета и другое.