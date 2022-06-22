23 июня с 7:00 до 20:00 в связи с установкой новых опор линий электропередачи подача электроснабжения будет временно приостановлена в частях Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента, сообщила пресс-служба «Региональных электрических сетей».
Адреса
Яшнабадский район:
- ООО «Технопарк», Завод шампанских вин, «Каллисто», АТС 169, Паркентский рынок, школа Аль-Хорезми, «Дока-хлеб», котельная ТашМИ, насосная Тузель-1, школа-интернат для слепых, районный уголовный суд, Институт переливания крови, Диагностический центр, производственные помещения на улице Боткина, посольство Ирана, детсады №№ 510, 359, 529 и 149, супермаркеты «Макро» и «Корзинка».
- массив «Риёзий», улицы М. Улугбека, Олтинтепа, С. Машхади, военный городок №22, С. Розина, проезды Паркент-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, массивы Ташсельмаш, Чизельный, Тузель-1;
- махалли «Дустлик», «Машинасозлар», «Дустобод», «Бойкургон», «Умид», «Чулпон», «Истиклол», «Фидойилар», «Семург» и предприятия в махалле «А. Темур».
Мирзо-Улугбекский район:
- общежитие Ташкентского института усовершенствования врачей, массив «Паркент», улицы Кудукбоши, Олтинтепа, Асака, Бузбозор, Хирмонтепа, детсады №№ 493, 456, 410 и 597, школа №148, а также предприятия.
- махалли «Турон», «Олмачи», «Янги Олмачи», «Асака», «Подшобог», «Олтинтепа» и «Катта Олтинтепа».