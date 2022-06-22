Проект конституционного закона о поправках в Конституцию Узбекистана подготовлен менее чем через месяц после первого заседания комиссии по реформе Конституции (оно состоялось 26 мая). Об этом было сообщено 22 июня на брифинге по итогам совместного заседания Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам и Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Законопроект был внесён депутатами в нижнюю палату на основании права законодательной инициативы согласно статье 83 Конституции. Им предусмотрено более 170 изменений в 66 статей Конституции (всего в ней сейчас 128 статей), сообщил депутат Джахонгир Ширинов.

Он отметил, что поправки в Конституцию основаны на принципе «человек — общество — государство», «отражают национальную конституционную идентичность» и предусматривают коренные изменения во всех разделах действующей Конституции.

На совместном заседании комитетов было дано положительное заключение о внесении проекта конституционного закона на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Кенгаш Законодательной палаты также решил, что законопроект может быть принят на рассмотрение.

Теперь законопроект будет обсуждаться на заседаниях фракций пяти зарегистрированных партий, а затем будет вынесен на пленарное заседание Законодательной палаты для первого чтения.

«После концептуального рассмотрения [законопроекта] депутатами на пленарном заседании будут подготовлены предложения по вынесению законопроекта на всенародное обсуждение», — сказал Джахонгир Ширинов.

Конституционная комиссия по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон была создана 20 мая на совместном заседании Сената и Законодательной палаты. Её главой назначен первый вице-спикер нижней палаты парламента Акмаль Саидов.

Через шесть дней, 26 мая, комиссия провела первое заседание, на котором рассматривались в основном организационные вопросы и был определён порядок работы с предложениями.

На сегодняшний день комиссия провела пять заседаний (включая первое, где рассматривались организационные вопросы) — 26 мая, 3 июня, 10 июня и 17 июня. Затем 18 июня состоялось совместное заседание палат парламента. 20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с членами Конституционной комиссии и внёс свои предложения.

На основе предложений, направленных на сайт конституционной реформы, «Газета.uz» публиковала некоторые предложения граждан (на узбекском языке: 1, 2). В предложениях граждан затрагиваются такие вопросы, как срок полномочий президента, изменение термина «фукаро» (гражданин) на «ватандор», избрание хокимов и сенаторов через выборы, изменение государственного управления и другие.

На утро 22 июня на портале насчитывалось уже почти 52 тысячи предложений (одобренных модераторами). Какие из них войдут в итоговый проект поправок, пока неизвестно.