Прокуратура Сырдарьинской области 22 июня сообщила детали по инциденту в Баяутском районном отделе сельского хозяйства, где 13 июня в здании отдела был найден повешенным ведущий специалист Т. Б.

Ранее в социальных сетях писали, что причиной самоубийства мог стать проигрыш в азартной игре.

По данным правоохранительных органов, сотрудник покончил с жизнью в нерабочее время, повесившись в кабинете на втором этаже здания.

Причина самоубийства не связана с работой, это могли быть личные проблемы, которые сейчас выясняются, говорится в сообщении прокуратуры.

Районная прокуратура ведёт доследственную проверку.