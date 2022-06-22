Одним из важных направлений стратегии «Агробанка» является активная поддержка субъектов предпринимательства. Исходя из этого банк, наряду с финансированием проектов малого бизнеса, спонсирует крупные промышленные и производственные проекты.

Один из таких крупных проектов запущен в Термезе Сурхандарьинской области по инициативе ООО Termez National Carpets. Производственная мощность данного проекта — 4,5 млн кв. м ковровой продукции в год.





Для региона такой предпринимательский проект уникален по масштабам и направленности бизнеса. Общая стоимость проекта составляет 22,2 млн евро. Из них 15, 5 млн евро предоставлены «Агробанком».

16 июня по территории проекта был организован пресс-тур для представителей СМИ и активистов социальных сетей.

Основная цель данного пресс-тура заключалась в том, чтобы журналисты и блогеры имели возможность непосредственно ознакомиться с деятельностью проекта, получить подробную информацию, а также донести до общественности, что деятельность «Агробанка» по поддержке крупных проектов столь же динамична, как и по другим направлениям.





За счет кредитной линии, привлеченной «Агробанком», на фабрике установлены современные европейские станки для производства ковров. Благодаря этому обеспечивается высокое качество продукции. Это, в свою очередь, создало спрос на ковровую продукцию компании не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего зарубежья.

На сегодня 45% готовой продукции экспортируется в соседние страны, такие как Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. Географическое расположение региона создает удобства для транспортировки товаров.





В ходе пресс-тура представители компании выступили с презентацией проекта. По словам главного технолога предприятия Камола Алимова, на данный момент здесь работает более 250 человек. По предварительным оценкам, годовой объем продаж продукции достигнет 34,1 млн единиц. Ожидается, что чистая прибыль составит более 5,6 млн евро.

Представители предприятия подчеркнули важность участия «Агробанка» в запуске проекта. В частности, было отмечено активное участие сотрудников банка на всех этапах реализации проекта.





Журналистам и блогерам подробно рассказали о других важных аспектах проекта и производственного процесса, в том числе об этапах производства готовой продукции из сырья.

В банке происходит комплексный процесс трансформации. И пресс-тур стал мероприятием, предоставившим возможность увидеть одно из достижений банка в данном направлении.

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