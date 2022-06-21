ЮНИСЕФ выражает обеспокоенность случаями насилия в отношении женщин и детей в Узбекистане, говорится в заявлении офиса организации в стране.

Напомним, только за последний месяц в социальных сетях несколько раз публиковались видео, где насилие применялось к женщинам и детям, в том числе о том, как жених ударил невесту по голове, двое устроили самосуд над женщиной, мать избила ребенка.

«Организация предостерегает от терпимости к насилию в отношении детей и женщин и призывает к изменению отношения общества к таким случаям», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В организации отметили, что некоторые инциденты, включая случаи с младенцами, происходят публично и в присутствии наблюдающих.

«Женщины и дети, особенно девочки, ежедневно страдают от насилия, которое, к сожалению, рассматривается как приемлемое, нормальное, допустимое и „внутрисемейное дело“. Случаи насилия можно предупредить. Каждый играет роль в искоренении насилия. Необходимо изменить отношение людей к насилию, пресекать безнаказанность, продвигать нормы и практику позитивного родительства и обеспечить квалифицированную помощь пострадавшим», — подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Во всем мире каждый четвертый ребенок подвергается насилию, а каждые пять минут ребенок умирает из-за ее различных форм. Раннее выявление случаев, создание горячих линий для направления в соответствующие службы, работа в школах — эти доказанные эффективные меры помогают бороться с насилием.

Механизм перенаправления является важным началом укрепления системы защиты детей и должен четко определять роли и обязанности специалистов секторов образования, здравоохранения, социальной защиты и правосудия по предотвращению, выявлению и реагированию на насилие в отношении детей, отметили в ЮНИСЕФ.

На данный момент в Узбекистане ЮНИСЕФ поддерживает усилия государственных структур в сфере предотвращения и реагирования на случаи насилия. Например, в результате совместной работы с Министерством здравоохранения 50 тысяч патронажных медсестер по всей стране имеют необходимые навыки и материалы для визитов в семьи с тем чтобы, помимо прочего, поддержать воспитание детей и выявлять случаи пренебрежения нуждами ребенка и физического насилия.

ЮНИСЕФ также сотрудничает с новым Сектором по вопросам защиты детей в составе Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабинета министров, Национальной комиссией по вопросам детей и детским омбудсменом в разработке и применении стандартных процедур для выявления случаев насилия в отношении детей и реагирования на них.

Кроме того, ЮНИСЕФ оказывает поддержку стране в развертывании системы рассмотрения каждого отдельного случая (кейс менеджмент), которая позволяет получить целостную картину потребностей семей, выявлять риски и связывать их с соответствующими службами для оказания всесторонней поддержки.

Наряду со всеми применяемыми мерами необходимо создание института социальных работников и мобилизация всего общество для системного решения данной проблемы, подчеркнули в ЮНИСЕФ.