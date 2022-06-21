Нобелевская медаль премии мира российского журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе в Нью-Йорке 20 июня, пишет «Новая газета. Европа». Вся вырученная на аукционе сумма — 103,5 млн долларов — будет перечислена гуманитарной миссии ЮНИСЕФ для помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена двум журналистам — Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского оппозиционного издания Rappler Марии Рессе. Они были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, являющейся предпосылкой демократии и прочного мира».

Денежную часть премии Дмитрий Муратов перечислил благотворительным организациям. 22 марта он и сотрудники редакции «Новой газеты» решили выставить Нобелевскую медаль на аукцион для помощи детям и беженцам Украины. Торги, организованные домом Heritage, открылись 1 июня, в Международный день защиты детей.

20 июня, во Всемирный день беженцев, итоги аукциона были подведены в The Times Center на Манхэттене. Имя покупателя неизвестно.

Перед итоговыми ставками Дмитрий Муратов отметил: «Сегодня День беженца, и это не праздник. Моё выступление не будет праздничным. 16 миллионов беженцев Украины. 16 миллионов! 90% беженцев — это женщины и дети. Две трети всех детей Украины вынуждены покинуть свои дома… Больше 5,2 миллиона детей нуждается в срочной помощи. Этим людям убили прошлое. Теперь им пытаются сломать будущее».

Фото: «Новая газета. Европа».

Фото: «Новая газета. Европа».

«Мы в „Новой“ решили отдать в руки Heritage нашу золотую медаль. Heritage не берёт ни одной копейки себе. Это тоже знак большой солидарности… Все деньги, которые мы выручим сегодня, отдадут в ЮНИСЕФ. Они пойдут во все страны, где есть беженцы и дети беженцев Украины. В Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии и Чехии. Если мы соберём крупную сумму денег, то ЮНИСЕФ может часть денег распределить в пользу детей беженцев в Африке и Лаосе», — сказал Дмитрий Муратов.

Он рассказал о молитве ребёнка из разбомбленного украинского Мариуполя: «Господи, помоги мне зарядить телефон, чтобы позвонить маме» и добавил: «На нашем аукционе нет молотка, но если бы он был, я бы попросил этот молоток себе в руки, чтобы вбить гвоздь в гроб войне».