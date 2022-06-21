Заслуженный журналист Узбекистана, член Союза писателей, общественный и культурный деятель Ахмаджон Ташходжаев скончался в возрасте 70 лет, сообщило Агентство информации и массовых коммуникаций.

Ахмаджон Ташходжаев родился в 1952 году в Туракурганском районе Наманганской области. Окончил Ташкентский государственный университет.

В разные годы работал в издательско-полиграфическом творческом доме имени Гафура Гуляма, Национальном информационном агентстве (УзА) — заместителем руководителя, а также а Аппарате президента, Институте прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете министров.

Автор около 10 поэтических и прозаических произведений, Ахмаджон Ташходжаев внёс весомый вклад в развитие литературы и журналистики Узбекистана, отмечает АИМК.