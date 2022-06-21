Литовские железные дороги в ночь на 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые подпадают под санкции Евросоюза к России, сообщил инфопортал Delfi.lt.

Как заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, под запрет на железнодорожный транзит попали 40−50% грузов, включая строительные материалы и металлы. Он назвал это решение нарушением международных обязательств Литвы и ЕС обеспечивать свободный транзит товаров, пишет РБК.

Министерство иностранных дел Литвы 20 июня направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.

«Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — говорится в сообщении литовского МИДа. Там также отметили, что транзит товаров, которые не попали под санкции ЕС, продолжается.

Министерство иностранных дел России в этот же день вызвало временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был «заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область».

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — цитирует РИА Новости российский МИД.

Временной поверенной в делах Литвы было заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются «чистой пропагандой», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 20 июня.

Жозеп Боррель подчеркнул, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары и «обеспечение транзита этих товаров через территорию Европейского союза». Литва действует в консультации с Еврокомиссией, сказал он, добавив, впрочем, что ЕС проверит руководящие принципы, предоставленные Вильнюсу, на предмет их «полного соответствия».

О каких санкциях идет речь?

Четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении России, принятый в середине марта, предусматривает, что с 18 июня по территории ЕС запрещена транспортировка российской продукции из стали и черных металлов. Пятый пакет санкций гласит, что в Европу запрещен въезд российского грузового транспорта, включая поезда.

В разъяснениях Еврокомиссии, опубликованных 14 апреля, отдельно оговаривается случай Калининградской области, пишет Meduza. Для транзита туда действует исключение из запрета на въезд грузового транспорта в страны ЕС, однако оно распространяется только на незапрещенные товары: их можно везти в Калининград и обратно, в том числе железной дорогой. Запрет на транспортировку товаров из четвертого пакета санкций распространяется и на транзит через территорию ЕС, то есть через Литву.

Тем временем, губернатор Антон Алиханов сообщил, что для доставки в Калининград грузов, которые уже находятся под санкциями, будут использовать паромы и суда. Товары, не попавшие под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут возить железной дорогой. Дефицит товаров из-за мер Литвы власти области исключают.