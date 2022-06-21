На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Кумкурганского района Сурхандарьинской области хокимом района утверждён Анвар Маматович Нормаматов, сообщила 21 июня пресс-служба хокимията области.

Как отмечает пресс-служба, на сессии хоким области Тура Боболов, депутаты местных кенгашей, представители государственных и общественных организаций подвергли критике слабые показатели социально-экономического развития района и недостаточное внимание улучшению условий жизни людей.

Занимавший с 2019 года должность хокима Рахматулло Бобохонович Гаппаров освобождён от должности, взамен него утверждён Анвар Нормаматов.

Он родился в 1981 году в Ангорском районе Сурхандарьи. В 2003 году окончил Академию Министерства внутренних дел Узбекистана. По специальности — правовед. В 2003—2021 годах занимал разные должности в органах внутренних дел Сурхандарьинской области. С 2021 года работал начальником управления координации деятельности ОВД по городу Термезу.