Durable ЖБИ приглашает в шоурум железобетонных изделий в Ташкенте

Города развиваются и для обеспечения комфортной жизни нужно грамотно обустроить их инфраструктуру. Возвести новые надежные здания и производства, проложить путепроводы, наладить водо- и теплоснабжение и позаботиться о канализации. ЖБИ помогают эффективно справиться с решением данных задач.
Durable ЖБИ предлагает решения для:
Производственных зданий и сооружений (сборные ЖБИ)
Канализационной системы, водо- и теплоснабжения (трубы, колодцы)
Дорожного строительства (дорожные плиты, бордюры, лотки, мостовые балки)
Дорожного строительства (дорожные плиты, бордюры, лотки)
Почему стоит посетить шоурум Durable ЖБИ
В шоуруме специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам. Они расскажут вам о предназначении и преимуществах железобетонных изделий Durable ЖБИ. Пространство обустроено так, чтобы вам было максимально комфортно изучать продукцию.
Выбор железобетонных изделий — это ответственное решение. Так как от этого будет зависеть надежность здания, строения или сооружения.
Все изделия от Durable ЖБИ проходят регулярную проверку на качество в три этапа:
Входной контроль
Проверка материалов (щебень, песок, цемент, арматура, добавки).
Периодический контроль
Проверка каркасов, формы ЖБИ, бетонной смеси (с тестом бетона на прочность).
Отпускной контроль
Проверка готового ЖБИ на прочность, трещины, размеры и маркировку.
Получить ответы по более чем 100 различным ЖБИ вы сможете прямо на месте — в шоуруме Durable ЖБИ.
Под брендом Durable ЖБИ производятся железобетонные изделия для:
Жилых и общественных зданий
Промышленных зданий
Инженерной инфраструктуры
Дорожного строительства
Объектов энергетики
Общего назначения
Нестандартных проектов (ЖБИ по чертежам)
Вся продукция соответствует общему ГОСТу 13015:2012.
ЖБИ производятся по европейским технологиям и на оборудовании:
Nordimpianti (Италия)
Изготовление преднапряженных ЖБИ.
Simem (Италия)
Система адресной подачи.
Kal-Mak (Турция)
Изготовление сборных ЖБИ.
D. Çetinkaya (Турция)
Изготовление железобетонных труб, колец, колодцев и так далее.
U-test (Турция)
Лабораторное испытание строительных материалов.
Преимущества Durable ЖБИ:
Производство больших объемов, по чертежам заказчиков и ответственный контроль качества.
В год завод производит более 43,5 тысячи куб.м. изделий, при этом обеспечивая высокое качество продукции.
С 2019 года завод поставил продукцию в более 265 организаций. Среди них: Enter Engineering, Golden House, Murad Buildings, Koc Constructions, Mimar Group, Discover Invest, GRT и другие.
Некоторые заказчики Durable ЖБИ решили поделиться своими отзывами:
Durable ЖБИ — надежное решение для капитального строительства и благоустройства.