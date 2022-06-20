Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон предложил принять поправки в Конституцию, исключающие излишние требования к гражданам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Большинство из нас прекрасно знает, что в праве Древнего Рима есть золотые правила. К ним, например, относятся такие, как „к невозможному никого не обязывают“ или „закон не требует невозможного“. К сожалению, в нашем национальном законодательстве также есть нормы, выполнение которых невозможно или затруднительно. На самом деле, законы никогда не должны ставить перед человеком излишние требования», — заявил глава государства.

По его словам, «излишние требования, прежде всего, означают излишние траты, а также это ведет к коррупции».

Президент привёл пример с гражданином, у которого есть трехмесячная задолженность в размере 3 млн сумов по ипотечному кредиту. По действующему законодательству банк подаёт в суд на должника. Однако в данном случае иск предъявляется не на реальный долг в размере 3 млн сумов, а на непогашенную часть кредита, например, на 250 млн сумов.

«Рассмотрев заявление, суд принимает решение о взыскании с должника более 10 млн сумов госпошлины и расторжении договора. Подумайте сами, как может гражданин, который не может заплатить 3 млн сумов, заплатить 10 млн госпошлины? Предлагаю внести в конституцию новую норму, чтобы предотвратить подобные нелогичные случаи», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства считает, что «меры правового воздействия, применяемые к лицу при рассмотрении дел в административной, гражданской, экономической, уголовной и иных сферах, должны быть достаточными для достижения законной цели и создания максимально возможного облегчения для лица».

Президент напомнил, что в Узбекистане ранее были ликвидированы блокпосты на дорогах и так называемая «прописка», которая ущемляла права граждан.

«В дальнейшем для системного устранения таких барьеров каждый гражданин Узбекистана должен иметь право на свободу передвижения, проживания или выбора места жительства на всей территории страны. Каждому гражданину должно быть гарантировано право беспрепятственно покидать страну и возвращаться в нее», — подчеркнул он.

Кроме того, неприкосновенность частной жизни и ее гарантии должны быть закреплены на уровне Конституции, считает Шавкат Мирзиёев.