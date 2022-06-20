Mirabad Avenue объявила долгожданный старт продаж новых квартир в домах на третьей линии. Квартиры в блоках A и B уже доступны для покупки.

Приобретая недвижимость на третьей линии Mirabad Avenue, будущий резидент получает:

  • предчистовую отделку;
  • панорамное остекление высотой 2,5 м от европейского бренда;
  • перегородки, возведенные по индивидуальному дизайн-проекту;
  • благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;
  • доступ к двухуровневому паркингу;
  • круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
  • консьерж-сервис.


Работа над масштабным проектом двора блока А велась в течение трех лет. Это один из больших внутренних двор-парков в центре Ташкента. Огромная территория площадью 120 соток создала возможность оставить большое расстояние между домами. 117 м — между домами второй линии и 80 м — между домами первой и третьей линии.


На огромной территории площадью 120 соток, где по нормативам можно было расположить еще два дома, созданы условия для досуга резидентов:

  • огромный двор без машин с обильным озеленением и искусственными водоемами;
  • двухуровневая лаунж-зона с комфортной мебелью и модулями электропитания;
  • игровые площадки и детский развивающий клуб с услугами няни;
  • зона сухого фонтана;
  • воркаут-зона и беговые дорожки;
  • кофейня для резидентов;
  • ресторан для проведения семейных торжеств.


Площадь двор-парка в блоке В составляет 45 соток. Здесь также предусмотрены условия для комфортного отдыха жителей: уютная лаунж-зона, благоустроенные сады на крышах домов второй линии, кофейня для резидентов, беседки, детские площадки, игровая зона с услугами няни и воркаут-зона.


Не стоит упускать возможность приобрести квартиру мечты или выгодно инвестировать в недвижимость в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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