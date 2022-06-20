Mirabad Avenue объявила долгожданный старт продаж новых квартир в домах на третьей линии. Квартиры в блоках A и B уже доступны для покупки.

Приобретая недвижимость на третьей линии Mirabad Avenue, будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м от европейского бренда;

перегородки, возведенные по индивидуальному дизайн-проекту;

благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;

доступ к двухуровневому паркингу;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

консьерж-сервис.





Работа над масштабным проектом двора блока А велась в течение трех лет. Это один из больших внутренних двор-парков в центре Ташкента. Огромная территория площадью 120 соток создала возможность оставить большое расстояние между домами. 117 м — между домами второй линии и 80 м — между домами первой и третьей линии.





На огромной территории площадью 120 соток, где по нормативам можно было расположить еще два дома, созданы условия для досуга резидентов:

огромный двор без машин с обильным озеленением и искусственными водоемами;

двухуровневая лаунж-зона с комфортной мебелью и модулями электропитания;

игровые площадки и детский развивающий клуб с услугами няни;

зона сухого фонтана;

воркаут-зона и беговые дорожки;

кофейня для резидентов;

ресторан для проведения семейных торжеств.





Площадь двор-парка в блоке В составляет 45 соток. Здесь также предусмотрены условия для комфортного отдыха жителей: уютная лаунж-зона, благоустроенные сады на крышах домов второй линии, кофейня для резидентов, беседки, детские площадки, игровая зона с услугами няни и воркаут-зона.





Не стоит упускать возможность приобрести квартиру мечты или выгодно инвестировать в недвижимость в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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