Mirabad Avenue объявила долгожданный старт продаж новых квартир в домах на третьей линии. Квартиры в блоках A и B уже доступны для покупки.
Приобретая недвижимость на третьей линии Mirabad Avenue, будущий резидент получает:
- предчистовую отделку;
- панорамное остекление высотой 2,5 м от европейского бренда;
- перегородки, возведенные по индивидуальному дизайн-проекту;
- благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;
- доступ к двухуровневому паркингу;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
- консьерж-сервис.
Работа над масштабным проектом двора блока А велась в течение трех лет. Это один из больших внутренних двор-парков в центре Ташкента. Огромная территория площадью 120 соток создала возможность оставить большое расстояние между домами. 117 м — между домами второй линии и 80 м — между домами первой и третьей линии.
На огромной территории площадью 120 соток, где по нормативам можно было расположить еще два дома, созданы условия для досуга резидентов:
- огромный двор без машин с обильным озеленением и искусственными водоемами;
- двухуровневая лаунж-зона с комфортной мебелью и модулями электропитания;
- игровые площадки и детский развивающий клуб с услугами няни;
- зона сухого фонтана;
- воркаут-зона и беговые дорожки;
- кофейня для резидентов;
- ресторан для проведения семейных торжеств.
Площадь двор-парка в блоке В составляет 45 соток. Здесь также предусмотрены условия для комфортного отдыха жителей: уютная лаунж-зона, благоустроенные сады на крышах домов второй линии, кофейня для резидентов, беседки, детские площадки, игровая зона с услугами няни и воркаут-зона.
Не стоит упускать возможность приобрести квартиру мечты или выгодно инвестировать в недвижимость в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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