Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник встречается с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, в начале встречи Шавкат Мирзиёев ответил на вопросы, почему именно сейчас нужна конституционная реформа и что она даст простому человеку.

Отвечая на первый вопрос, президент «как член комиссии, участвовавший в принятии нашего действующего Основного закона», согласился, что Конституция Узбекистана всесторонне отвечает передовому зарубежному опыту и международным стандартам и требованиям. «В этом нет никаких сомнений».

«Конституция Узбекистана остаётся прочной основой всех наших достижений за годы независимости», — отметил Шавкат Мирзиёев. В то же время «нынешнее опасное время, сложная ситуация вокруг нас требует, чтобы мы с ещё большей ответственностью отнеслись к судьбе нашей Родины и приняли неотложные стратегические решения».

Президент подчеркнул, что мировоззрение народа Узбекистана за шесть лет, прошедших после смены руководства страны, сильно изменилось.

«Человечество вступило в научно-технологический этап. В мире усиливаются коренные трансформационные процессы и конкуренция. Народы и государства, думающие о завтрашнем дне, как никогда серьёзно задумываются сегодня о своём будущем», — отметил он.

Глава государства задал вопросы: «Каковы место и ценность человека в нашем государства и обществе в такое решающее время и в будущем? Какие политико-правовые, экономико-социальные и духовно-гуманитарные принципы, ценности и интересы будут для нас приоритетными? И самое главное — что дадут конституционные реформы простому населению, благосостоянию нашего народа, развитию нашего общества и государства?»

Ответы на эти вопросы должны быть отражены в Конституции через тщательно проработанные правовые нормы, это требование времени, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Обновлённая Конституция должна создать прочную правовую основу и надёжную гарантию долгосрочных стратегий развития нашей страны, благополучной завтрашней жизни нашего народа в целом», — отметил он.

Первое направление реформ Конституции — «человек, его жизнь, свободы, честь и достоинство, неприкосновенные права и интересы».

Президент заявил, что идея «Во имя достоинства человека» и главный принцип нынешнего этапа развития «Человек — общество — государства» должны быть глубоко интегрированы в суть Конституции и стать главной ценностью на практике.

«Честь и достоинство человека отныне должны быть на первом месте во всех сферах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Общество и государство стабильно развиваются в гармонии только тогда, когда человек в достойных условиях получает воспитание и образование, живёт благополучной жизнью… Человек — не средство достижения цели для государства и общества, наоборот, главная суть и источник этой цели и высшая ценность», — заявил он.

«В создаваемом нами Новом Узбекистане достоинство человека и интересы человека превыше всего! Поэтому продвижение человеческого достоинства должно быть на деле конституционным долгом и приоритетной задачей органов государственной власти», — сказал президент.